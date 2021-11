"L’isola dei famosi", Barbara d’Urso rifiuta la conduzione: nuovo progetto per la conduttrice campana

Nelle ultime ore è circolata la voce secondo la quale Ilary Blasi sarebbe stata sostituita da Barbara d’Urso alla conduzione de “L’isola dei famosi”. In primavera ci sarà la nuova edizione e, stando al gossip trapelato, la signora Totti avrebbe dovuto fare un passo indietro a favore della conduttrice campana. Ma riavvolgiamo il nastro e facendolo, capiamo subito che il periodo professionale di Barbara è ormai come le montagne russe.

Prima è stata ridimensionata con l’annullamento, pare definitivo, di “Live- non è la d’Urso” e “Domenica Live”, poi anche “Pomeriggio Cinque” è stato tagliato. Si è parlato di un Piersilvio Berlusconi stanco della tv trash ‘dursiana’. Barbara ha poi smentito. È stato anche detto che il contratto, in scadenza a dicembre 2022, non le sarebbe stato rinnovato, fino alla notizia clamorosa: la conduzione de “L’isola dei famosi”.

Mediaset avrebbe deciso di affidare il reality a una conduttrice esperta, che media tra le dinamiche dei naufraghi, dopo il flop della scorsa edizione. E questa conduttrice sarebbe stata proprio la d’Urso. A quanto pare però, le carte in tavola sono state nuovamente mescolate e Barbara, avrebbe rifiutato la conduzione. A far sapere del sonoro “no” rifilato dalla d’Urso a Mediaset, ci ha pensato Alessandro Rosica.

L’esperto di gossip e tv ha spifferato che il motivo del rifiuto, sarebbe da ricondurre ad altri progetti. Qualcosa di nuovo in cantiere? No, è questa la notizia clamorosa. Sembrerebbe che tra i corridoi di Cologno Monzese stiano pensando di recuperare dalla soffitta proprio “Live- non è la d’Urso“. Dietro al rifiuto di Barbare ci sarebbe proprio questo: l’impegno con il suo talk show serale.

E pensare che Mediaset aveva deciso di chiuderlo per sempre. Va comunque detto che al momento si tratta solo di voci e dunque, nulla è stato ufficializzato. Tra qualche tempo ne sapremo di più. Un’altra domanda però resta: chi condurrà “L’isola dei famosi”? Nelle ultime ore, l’influencer Amedeo Venza, ha fatto sapere che Ilary Blasi sarebbe stata riconfermata.