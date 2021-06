L’isola dei famosi, Awed tradisce Valentina Persia e viene attaccato da Zorzi

In questa edizione de “L’isola dei famosi” Simone “Awed” Paciello, conosciuto per i suoi video su YouTube, è stato accusato più volte di aver voltato le spalle ai suoi amici. Inizialmente è capitato con Vera Gemma che dapprima ha legato con lei in Honduras per poi piegarsi alla logica del gruppo subito dopo la sua eliminazione.

L’attrice è rimasta ovviamente molto delusa per il comportamento avuto da Awed, e nonostante il confronto acceso tenuto a pochi giorni dalla sua eliminazione, nell’ultimo periodo Vera ha dichiarato di tenerci ancora a lui e per questo motivo sarebbe pronta a perdonarlo dopo la finale del reality show.

Awed tradisce Valentina Persia ricevendo l’attacco di Zorzi

Intanto proprio durante la puntata finale andata in onda il 7 giugno Awed riesce ad aggiudicarsi la prova in cui deve tenersi legato a una corda, avendo così l’opportunità di poter mandare in nomination gli altri naufraghi, escluso Ignazio Moser che si è sciolto dalla corda e per aver rinunciato alla sfida va immediatamente al televoto flash.

Come riportato dal sito “Fanpage” Awed svela di voler mandare al televoto Valentina Persia spiegando i motivi dietro a questa sua decisione: “Il mio sogno, prima che iniziasse questa finale, era di condividerlo anche con Ignazio. Il mio sogno era vedere un podio fatto da me, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Non me ne voglia Valentina, ma la mia scelta è lei”.

La cabarettista romana afferma di essere molto sorpresa per la nomination di Awed, ammettendo senza giri di parole che non si sarebbe mai aspettato una scelta del genere. Ilary Blasi fa intervenire anche lo studio, ove Zorzi lancia una frecciatina allo youtuber: “Scelta banale e di poca strategia… Mi sarei aspettato votasse Andrea… Io fossi stato in lui avrei mandato uno come Andrea in nomination… Così me ne sarei fatto fuori uno”.