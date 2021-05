L’isola dei famosi, Awed parla del padre e riceve una sua lettera: "Sono fiero di te"

Momento di forte commozione di Awed durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lo youtuber infatti riceve a sorpresa una lettera del padre in cui gli mostra tutta la sua vicinanza per l’avventura che ha deciso di affrontare in Honduras.

Il tutto però inizia quando la conduttrice chiama Awed in postazione nomination, mandando proprio un filmato di Simone mentre parla del suo papà. In questa clip l’influencer afferma di voler proprio sapere il pensiero del padre nei suoi confronti, siccome non l’ha mai capito a causa della sua freddezza.

La lettera del padre di Awed

Una volta finito il filmato Ilary Blasi lascia la parola ad Awed svelando di aver capito proprio in Honduras l’importanza dei suoi genitori ammettendo che grazie a “L’isola dei famosi” è riuscito a cambiare alcuni suoi pensieri. Per questo motivo, una volta finita questa avventura, vorrebbe cercare di passare più tempo con il padre.

Successivamente arriva la lettera da parte del padre in cui ammette di non essere molto bravo con le parole: “Spero di averti dimostrato che puoi sempre contare su di me. Gli errori che commettono spesso i genitori sono quelli di spingere i figli a intraprendere le loro mancate aspirazioni, se avessimo inculcato in te le nostre aspirazioni ora non staresti vivendo questa bellissima avventura. Mi fai sentire ogni giorno fiero di essere tuo padre!”.

Oltre a questa bellissima lettera, Awed in queste ore sta facendo discutere anche per alcune dinamiche di gioco. Il naufrago, prendendo parte della prova ricompensa insieme ad Angela Melillo, Matteo Diamante e Miryea Stabile, ha contestato la sua eliminazione sbottando contro la redazione e gli autori. Massimiliano Rosolino insieme alla regia, però, gli hanno dato torto, poiché effettivamente ha toccato la corda durante il test di resistenza.