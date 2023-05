L’Isola dei Famosi, Asia Argento rivela un presunto bacio con Vin Diesel

L’Isola dei Famosi 2023 continua a tenere incollati gli spettatori con le sue emozioni e le sue sorprese. Tra le ospiti più attese della terza puntata c’è stata Asia Argento, che ha fatto una sorpresa alla sorella Fiore, concorrente del popolare reality show di Canale 5. Asia ha voluto fare una sorpresa a Fiore, che si sentiva demoralizzata ed emarginata dagli altri naufraghi. Le due sorelle hanno trascorso una notte e un giorno insieme, tra abbracci, lacrime e ricordi. Hanno anche ricordato la loro terza sorella Anna, scomparsa prematuramente in un incidente stradale nel 1994.

Ma Asia non si è limitata a sostenere Fiore. Ha anche partecipato ad una prova di resistenza contro gli altri concorrenti, vincendola e guadagnandosi il diritto di restare sull’isola per un altro giorno. Ha poi rivelato alcuni retroscena della sua vita privata e professionale, tra cui uno scoop che ha lasciato tutti a bocca aperta. Durante una chiacchierata con i due speaker radiofonici Mazzoli e Noise, che intervistano i naufraghi per il loro programma, Asia Argento ha confessato di aver baciato Vin Diesel, il famoso attore americano noto per i film della saga Fast and Furious.

La confessione di Asia: il bacio con Vin Diesel

Asia e Vin hanno lavorato insieme nel 2002 nel film XxX, diretto da Rob Cohen. Nel film si scambiano un appassionato bacio, ma secondo Asia si trattava solo di recitazione. “No, eravamo solo amici”, ha detto inizialmente l’attrice. Mazzoli e Noise però non si sono accontentati di questa risposta e hanno insistito per sapere se c’era stato qualcosa di più tra i due. Dopo qualche esitazione, Asia ha ceduto e ha ammesso che un bacio fuori dal set con Vin Diesel c’è stato. “Vabbè, sì!”, ha detto con un sorriso. La rivelazione ha stupito i presenti e i telespettatori, che hanno commentato sui social la confessione piccante di Asia Argento.

Molti hanno apprezzato la sua sincerità e il suo coraggio, altri hanno ironizzato sulla sua vita sentimentale. Dopo aver fatto scalpore con la sua confessione, Asia Argento ha salutato tutti ed è salita sulla barca che l’avrebbe riportata in Italia. Prima di andarsene ha dato alcuni consigli alla sorella Fiore, invitandola a non lasciarsi sopraffare dalle difficoltà e dalle provocazioni degli altri naufraghi.“Non va bene la violenza con cui si rivolgono a te, ma nemmeno il vittimismo che stai tirando fuori. Vuoi cambiare gruppo, però ricorda che non si scappa dalle difficoltà, bisogna affrontarle. Tu sei forte e in grado di farcela”, le ha detto Asia.

Fiore ha ringraziato la sorella per il suo sostegno e le ha promesso di impegnarsi al massimo per vivere l’esperienza dell’isola fino alla fine. In conclusione, L’Isola dei Famosi 2023 ha offerto agli spettatori un momento emozionante e inaspettato con la visita di Asia Argento e la sua rivelazione sul bacio con Vin Diesel. Gli appassionati del reality show attendono con ansia gli sviluppi futuri e le sorprese che l’isola riserverà ai suoi concorrenti.