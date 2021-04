"L’isola dei famosi", Asia Argento difende Vera Gemma e attacca altri naufraghi

Tra gli ospiti della dodicesima puntata de “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, troviamo Asia Argento. La figlia d’arte ha deciso di presenziare negli studi di Canale 5 per prendere le difese di Vera Gemma, che nelle ultime settimane è stata completamente isolata da una parte dei naufraghi.

Stuzzicata da Ilary Blasi, la figlia d’arte inizia ad attaccare duramente il gruppo spezzando una lancia a favore di Vera Gemma: “Sono molto stupita da Vera perché sta mantenendo un aplomb che io non riuscirei ad avere. Francesca ha sbroccato e se mi sbroccava a me così, non lo so se sarei riuscita a mantenere un aplomb come Vera”.

Poi le accuse sono piovute su Gilles Rocca, in cui ricorda di aver mandato un messaggio sui social al vincitore di “Ballando con le stelle” invitandolo a prendersi cura della sua sorellina. Asia però è rimasta molto arrabbiata dai suoi comportamenti, accusandolo di essere stato una iena nei confronti di Vera.

Il rapporto con Awed e l’eliminazione

Almeno nelle prime settimane, Vera Gemma ha stretto un bel legame con lo youtuber Simone “Awed” Paciello. Il rapporto però si è incrinato quasi subito, siccome l’attrice ammette di essere rimasta molto delusa per i comportamenti tenuti dal ragazzo. Per questo motivo, dopo la sua eliminazione contro Fariba Tehrani, ha deciso di dare il fatidico “bacio di Giuda” ad Awed.

Neanche Asia Argento sembra essere del tutto convinta del comportamento tenuto da Awed: “Incommentabile! Fa le scaramucce come alle elementari e infine mi ha lasciata interdetta la mancanza di solidarietà femminile. Quando Vera è tornata nessuno le è andato incontro e neanche uno ha preso la mano che lei ha teso”.

Una volta saputo dell’eliminazione della sua amica, Asia Argento ammette che non se lo sarebbe mai aspettato ma ci tiene a sottolineare che: “Sono contenta che torna a casa, l’ambiente si era fatto molto ostile. Penso che abbia dimostrato di essere una grande donna”.