L’Isola dei Famosi, ascolti flop: viene surclassata da "Che Tempo Che Fa" e cambia programmazione

Gli ascolti per “L’Isola dei Famosi” non decollano nemmeno nella giornata di domenica. Anche se la quarta puntata del reality show di Canale 5 è stata piuttosto movimentata grazie ad alcune critiche alzate da Alessia Marcuzzi, che ha bacchettato più volte i naufraghi per il loro atteggiamento rinunciatario, la trasmissione non riesce a conquistare il pubblico a casa.

La trasmissione firmata Endemol e Mediaset ha sofferto tremendamente “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio su Rai 1 che si è dedicato in particolar modo alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, invitando in studio Achille Lauro, Virgina Raffaele e il vincitore Mahmood.

Gli ascolti del 10 febbraio

La quarta puntata del reality show di Alessia Marcuzzi ha raggiunto solo 2.399.000 telespettatori, per una share del 13,8%: risultati totalmente disastrosi per “L’Isola dei Famosi“, poiché la trasmissione, rispetto a sette giorni fa, perde all’incirca 400 mila spettatori e un punto nello share. Mentre “Che Tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio su Rai 1 ottiene un ottimo risultato con 4.764.000 milioni di spettatori pari al 18.5% di share.

Gli autori stanno facendo di tutto per risollevare le sorti de “L’Isola dei Famosi“, ma neanche gli ingressi di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono serviti a questo scopo. Addirittura Canale 5 stava rischiando di guadagnarsi la terza posizione, poiché “The Good Doctor“, in onda su Rai 2, ha ottenuto 2.185.000 telespettatori e l’8,31% nel primo episodio, e 2.636.000 con l’11,14% in quello successivo.

I vertici in casa Mediaset hanno deciso quindi di spostare nuovamente la programmazione de “L’Isola dei Famosi“. Per evitare “Che Dio ci aiuti” ed i due episodi de “Il Commissario Montalbano“, hanno deciso di mandare la quinta e la sesta puntata di mercoledì, sperando che gli ascolti possano migliorare.