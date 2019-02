L’Isola dei Famosi: arriva il primo bacio tra Abdelkader Ghezzal e Ariadna Romero

La modella cubana Ariadna Romero è entrata nel cast de “L’Isola dei Famosi” nell’ultima puntata del reality show di Canale 5. L’ex concorrente di “Pechino Express” sembra essersi integrata subito con gli altri naufraghi di questa edizione, stringendo già delle amicizie molto importanti.

La new entry, diversamente da Soleil Sorge che ha ricevuto molte critiche per il suo atteggiamento, si è resa subito disponibile dinanzi agli altri naufraghi. Infatti Ariadna Romero, sin dai primi giorni, aiuta tutti nel cercare da mangiare in Honduras. La ragazza è andata a cercare le mandorle e racconta ai naufraghi che la frutta secca raccolta è mangiabile, quindi si può usare quando scarseggiano le risorse primarie come il cocco o il pesce.

Il bacio nella notte con Abdelkader Ghezzal

Ariadna Romero, oltre ad essere utile per gli altri naufraghi, sta creando anche delle dinamiche all’interno del reality show. Gli autori hanno infatti chiamato la modella con l’obiettivo di rendere più interessante la trasmissione che, almeno fino a questo momento, non ci ha regalato nessuna emozione in particolare.

L’ex calciatore del Parma si è avvicinato molto ad Ariadna Romero sin da subito dinanzi agli altri naufraghi, ma nel corso della notte sembra essere scattato il loro primo bacio. Entrambi si trovavano distesi sulla sabbia della meravigliosa spiaggia di Cayo Cochinos mentre “ammiravano” la bellezza della luna quando, a sorpresa, scatta la passione. Infatti Ghezzal, con molta delicatezza, si è avvicinato a lei e le ha dato un bacio.

In seguito la modella avrebbe rivelato: “Ghezzal è un figo pazzesco. Io non sapevo dove dormire e lui è stato il primo a dire di non preoccuparmi e a farmi spazio”. Anche l’ex calciatore avrebbe speso delle belle parole nei suoi confronti: “Algeria e Cuba, coppia pazzesca”. Questa quindi potrebbe essere il secondo flirt del reality show, dopo quello di Soleil e Jeremias.