L’Isola dei Famosi, arriva il chiarimento tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni

Stefano Bettarini e Marco Maddaloni finalmente sembrano essersi chiariti e dopo il malinteso venuto a galla durante la puntata de L’Isola dei Famosi in onda mercoledì 13 febbraio 2019 i rancori sono stati messi da parte. Durante il daytime andato in onda il 15 febbraio infatti, i due si sono confrontati chiedendosi scusa reciprocamente.

“Siamo grandi, non credere se ti dicono che io ho imbrogliato. Informati con 5 o 6 persone. Io ti giuro non ho mai toccato la manovella di sotto. Manco una volta. Mi ero abbassato e ho detto ah il trucchetto ci sta” ha chiosato il judoka chiedendo espressamente di venire interpellato personalmente qualora in futuro ci fossero delle incomprensioni.

Bettarini dal canto suo non si è di certo tirato indietro ma ha ammesso le sue colpe asserendo di aver sbagliato anche lui asserendo che entrambi sono stati due ingenui ma buoni “Se lo fai con cattiveria non la tollero. Con ingenuità e con bontà sono pronto a ricredermi” ha infatti rivelato l’ex calciatore. Marco ha cercato di spiegare il suo risentimento soprattutto dopo che gli altri naufraghi avevano puntato il dito contro di lui per le errate porzioni di cibo.

“La linea è sottile. Qua siamo una comunità. Se lo faccio io e mi assumo le mie responsabilità, non è detto che gli altri non c’entrino. Gli altri hanno solo la codina di paglia e stanno zitti” ha chiosato Bettarini lanciando una frecciatina bella e buona nei confronti dei colleghi naufraghi. Maddaloni si è dunque ricreduto su Stefano e proprio in confessionale ha usato belle parole nei suoi confronti reputandolo un ragazzo gentile.

Fortunatamente la macchina del riso non aumenterà i malumori già presenti sull’Isola dal momento che durante il daytime di oggi, Soleil e Jeremias prima di partire per l’Isla Bonita, hanno informato il resto del gruppo che questa settimana si fermerà per manutenzione. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata de L’Isola dei Famosi per vedere se i malumori sono stati appianati veramente.