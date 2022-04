L’isola dei famosi, Arianna David contro Ilary Blasi: "Era meglio Simona Ventura, ora il programma è cambiato in peggio"

Fino a questo momento il trio formato da Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, conduttori e opinionisti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, sta ricevendo i complimenti dalla critica. Gran parte del merito va dato al loro incredibile affiatamento nato negli studi di Mediaset, ove riescono sempre a dire la loro senza mai accavallarsi.

Non tutti però sembrano essere convinti dalla loro conduzione, in particolar modo Arianna David. L’ex vincitrice del concorso di bellezza “Miss Italia” nel 1993, intervenuta in una recente intervista al settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, ha attaccato Ilary Blasi, accusandola come il programma sia caduto in basso dopo la decisione della rete di affidare la conduzione a lei.

L’attacco di Arianna David a Ilary Blasi

Per la modella: “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda”.

Successivamente Arianna rivela come i soldi in ambito televisivo si siano ridotti rispetto agli anni passati, per questo motivo la difficoltà di trovare dei personaggi davvero famosi da portare in Honduras, oppure in un reality show di qualsiasi genere, sta diventando sempre più difficile: “Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”.

Collegandosi a questo attacco, la David afferma come sia difficile considerare Roger Balduino ed Jovana Djordevic, tra i personaggi meno noti di questa edizione de “L’isola dei famosi”, come dei personaggi davvero famosi. Nell’intervista ha deciso comunque di spezzare una lancia a favore di Lory Del Santo, vincitrice della terza edizione messa in onda nel 2005 dell’isola, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro Iannoni.