L’Isola dei Famosi, Ariadna Romero parla del flirt con Francesco Acerbi: "A lui ci tenevo"

Sin dai primi istanti dal suo ingresso su “L’Isola dei Famosi“, Ariadna Romero ha fatto girare la testa a molti naufraghi in Honduras. Uno in particolare è sicuramente l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal, i due si sono scambiati un bacio affettuoso.

In realtà Ariadna Romero avrebbe avuto fino a poco tempo fa una seria conoscenza al di fuori del reality show con il calciatore della Lazio Francesco Acerbi. Il tutto è stato scoperto quando Jeremias Rodriguez ha chiesto alla modella cubana se avesse avuto voglia di fare l’amore. Ariadna non ha preso benissimo questo commento e per questo motivo scoppia a piangere, a causa proprio della frequentazione con il difensore.

Le dichiarazioni di Ariadna Romero

Tuttavia, se in Honduras la Ariadna Romero ha pianto mentre pensava alla sua conoscenza con Francesco Acerbi, fuori il difensore ha rilasciato un’intervista per il settimanale Spy dove sostiene di non essere fidanzato con la ragazza. Infine, aggiunge che la lontananza non aiuta sicuramente la loro relazione.

Ariadna Romero non prende benissimo questa notizia e parla di questa storia: “Ho sempre detto che sono single, ho detto che a lui ci tenevo. Se lui poi ha fatto questa dichiarazione bene a sapersi. Ci stavamo conoscendo, è uno molto riservato e quindi abbiamo tenuto un po’ la cosa per noi”.

La modella ha comunque apprezzato la coerenza del calciatore: “Quando gli ho comunicato che partivo per L’Isola dei Famosi è stato molto sincero perché mi ha detto che non poteva promettermi che mi avrebbe aspettato al ritorno. È stato giustissimo. Apprezzo più uno così piuttosto ad uno che mi dice ‘vai amore ti aspetto sono qua’ e poi mi fa le corna”. Ariadna cerca di essere forte, ma una volta ritornata in Palapa si sfoga con Abdelkader Ghezzal.