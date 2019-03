L’Isola dei Famosi, Ariadna Romero manda in nomination Riccardo Fogli: "Fa discorsi strani"

Non sono mancati i battibecchi durante la puntata del 27 febbraio de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Il protagonista di quasi ogni scontro tra i naufraghi è causato dal cibo. Infatti, i vip in Honduras stanno iniziando a soffrire tremendamente la fame.

I naufraghi che più stanno creando una dinamica in questo senso sono Soleil Sorge e Ariadna Romero: le due non hanno un bel rapporto. La modella cubana infatti, in questi giorni, ha attaccato duramente l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, con delle parole non molto carine.

La nomination a Riccardo Fogli

Soleil Sorge ha voluto aspettare la puntata de “L’Isola dei Famosi” per “vendicarsi” contro Ariadna Romero. Quest’ultima ha deciso di mandare in nomination Riccardo Fogli, perché non aveva altri nomi da mandare al televoto. In realtà le cose stanno diversamente, ed è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a far vuotare il sacco alla modella cubana.

Ariadna Romero, come riporta “Il Giornale“, ritratta il motivo della sua nomination: “Sì, è vero ho nominato Riccardo perché faceva discorsi strani sul se*so”. L’ex componente dei Pooh si giustifica immediatamente da queste accuse: “Mi dicono che sono l’unico che parla di sesso sull’Isola. Ma io sono nato con una generazione così. Ne parlo perché sono vivo”. La modella, rispondendo alle domande della conduttrice Alessia Marcuzzi, ha smentito che il cantante abbia flirtato con lei.

I social network su questo argomento sono immediatamente impazziti. Sul profilo “Twitter” di Mario Manca, arriva l’attacco per la ragazza: “Un applauso ad Ariadna Romero che prima monta la filippica perbenista in cui si lamenta che Fogli parli di se*so (ma seriamente?) e poi, incalzata dalla Marcuzzi, ripiega sul più classico ‘ma a me non dà mica fastidio'”.