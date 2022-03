L’isola dei famosi, Antonio Zequila e Floriana Secondi, l’ex gieffina chiede di andarsene: "Non mi interessa restare"

Nell’ultimo televoto de “L’isola dei famosi” ha visto scontrarsi la coppia formata da Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro Iannoni e Floriana Secondi con Antonio Zequila. Una nomination che, almeno inizialmente, sembrava essere molto combattuta, ma la realtà è stata alla fine ben diversa.

Infatti il pubblico da casa ha scelto di preferire Carmen e Alessandro, che hanno preso soltanto il 24%, mentre Antonio e Floriana prendono ben il 76%. Gli eliminati devono dare il cosiddetto bacio di Giuda, che vale quindi una nomination: il prescelto è la coppia formata formata da Gustavo e Jeremias Rodriguez per volontà dello stesso Zequila.

Floriana Secondi sbrocca e chiede di andare via

In seguito alla sua eliminazione Floriana ammette di esserci rimasta male per questo motivo, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, si dichiara molto delusa da questa esperienza e chiede di andare via: “Io non vado a Playa Sgamada. Dato che il pubblico ha deciso così, io voglio andare a casa, rispetto il mio pubblico. Non mi interessa restare in gioco e giocare con Antonio, con tutto il rispetto che ho per lui. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa e tornare da mio figlio”.

Ilary Blasi però resta molto meravigliata dalle parole di Floriana, non ostacolando un suo addio ma sottolineando nello stesso tempo che l’ex gieffina, per anni, ha insistito fortemente per far parte del reality: “So quanto tu ci tenevi a fare questa esperienza. Ci siamo parlate e mi hai raccontato la tua storia. Alla prima difficoltà molli così… non me l’aspettavo da te. Prima di partire io e te abbiamo fatto un patto. Tu hai la possibilità di gareggiare da singola su un’altra spiaggia con altre persone”.

L’allarme però rientra nel giro di pochi minuti, dal momento che Floriana e Antonio alla fine hanno deciso di rimanere sbarcando su Playa Sgamada insieme a Marco Melandri, Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti, mentre Cicciolina è ritornata insieme agli altri naufraghi grazie al televoto con Roger Balduino.