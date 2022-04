L’isola dei famosi, Antonio Zequila contro tutti: "Mi hanno eliminato e Floriana mi ha giocato contro"

Antonio Zequila non sembra aver preso benissimo la sua eliminazione da “L’isola dei famosi“. L’attore, nella sua recente intervista rilasciata a “Pomeriggio Cinque“, manifesta tutto il proprio dispiacere per non essere riuscito a mostrare tutto il suo potenziale al pubblico da casa.

Gli attacchi comunque non si fermano qui, dal momento che l’attore lancia una frecciatina anche nei confronti di Floriana Secondi, la sua partner scelta da lui personalmente. Zequila infatti sottolinea come il fatto di aver giocato in coppia con l’ex concorrente del “Grande Fratello” l’avrebbe danneggiato, e non poco, il suo percorso.

Lo sfogo di Antonio Zequila

“Mi hanno eliminato, ma io non sono mai entrato in gioco se dobbiamo dirla tutta” afferma con un pizzico di dispiacere Zequila come riportato testualmente dal sito “Coming Soon“: “Volevo fare un’isola individuale come è sempre stato. Invece mi sono ritrovato a dover fare una scelta che è stata controproducente. Floriana invece di stare con me mi ha giocato contro“.

Parlando poi dell’ultima diretta de “L’isola dei famosi”, è impossibile non citare l’evidente passo avanti fatto da Estefanía Bernal nei confronti di Roger Balduino. In merito però Antonio Zequila lancia una vera e propria bomba, rivelando che la modella non sarebbe per nulla interessata a Roger ma avrebbe più piacere a cadere tra le braccia di Jeremias Rodriguez.

Prima di dire la sua su Estefanía e Roger, ha voluto prima allontanarsi dalle accuse di Jeremias sul fatto che sia una persona viscida: “Quando Estefanía era in albergo mi ha detto ‘A me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato’. Per quanto mi riguarda io non ho mai corteggiato nessuno. Sappiate che sono fidanzato da 14 anni, con Marina che amo più della mia vita. Quindi Estefania non l’ho mai pensata. Se mi fosse piaciuta avrei scelto lei e non Floriana per fare coppia”.