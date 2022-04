L’isola dei famosi, Antonio Zequila contro Estefanía Bernal: "Sei ipocrita e falsa"

Intervistato a “Pomeriggio Cinque” Antonio Zequila, il primo a essere eliminato da “L’isola dei famosi“, ha sparato a zero nei confronti dei molti naufraghi presenti in Honduras. Tra i primi ad aver attaccato troviamo Floriana Secondi, che secondo lui sarebbe stata la causa della sua eliminazione.

Con Barbara D’Urso si è parlato anche delle storie d’amore, ove troviamo quella formata da Estefanía Bernal e Roger Balduino. In merito Antonio Zequila ha affermato di crederci ben poco poiché, durante la loro permanenza in albergo, l’influencer argentina avrebbe confessato nel considerare Roger come un “bamboccio” e di essere molto più attratta a Jeremias Rodriguez.

Il nuovo attacco di Antonio Zequila

Durante la puntata dell’11 aprile de “L’isola dei famosi”, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, Ilary Blasi ritorna in merito agli attacchi lanciati da Antonio Zequila ove l’attore sottolinea nuovamente: “Lei in albergo, quando stavamo parlando, ha detto: ‘A me Roger, quel bamboccio non mio piace. A me piace Jeremias, peccato che sia fidanzato”.

Estefanía nega di aver detto una cosa del genere, ma Zequila insiste e continua ad attaccarla senza filtri: “C’erano anche diverse persone testimoni. Hai detto che volevi Jeremias e che ti dispiaceva che era fidanzato. Per una volta ammetti la verità. Non essere sempre ipocrita e falsa. Voglio che tu dica la verità a tutti”.

Nella discussione entra Roger, in cui difende immediatamente Estefanía e accusa Antonio di averci provato con tutte le naufraghe presenti in questa edizione, ma Er Mutanda non si fa scalfire dalle sue parole: “Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Dice che sono un bugiardo e io dico la verità”.

Nonostante gli attacchi ed i dubbi su Estefanía e Roger, attualmente i due naufraghi stanno continuando senza farsi nessun tipo di problemi la loro conoscenza. Ovviamente non mancano dei piccoli problemi, ma hanno comunque il tempo di chiarirsi in Honduras.