L’Isola dei Famosi, anticipazioni puntata dell’11 marzo 2019

Stasera andrà in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e “coadiuvata” in studio dalle due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Si prevede una diretta molto entusiasmante, anche se la trasmissione non sta vivendo un buon periodo.

Infatti, in questi giorni è stato ufficializzato l’addio del calciatore Abdelkader Ghezzal, che ha deciso d’interrompere la sua avventura perché sente la nostalgia della sua famiglia. Per questo motivo, gli autori, hanno deciso di annullare il vecchio televoto mandando tutti in nomination. E ovviamente, in tanti si aspettano dei chiarimenti sul caso di Fabrizio Corona e Riccardo Fogli.

Le anticipazioni della puntata

Partendo dal caso Ghezzal, il suo ritiro ha causato qualche problema al reality show. L’ex calciatore del Parma si trovava in nomination insieme a Luca Vismara e Aaron Nielsen, e sembrava essere anche uno dei favoriti per salvarsi. Tuttavia, come possiamo vedere anche dal sito ufficiale de “L’Isola dei Famosi“, il televoto è stato annullato.

Al posto di questa nomination ci sarà invece un’altra votazione, in cui il pubblico può decidere chi eliminare tra tutti i naufraghi. Per scegliere la loro preferenza i telespettatori possono usufruire di quattro canali: l’app Mediaset Play per Android o iOS, il sito web ufficiale, smart tv, oppure con un semplice SMS.

Continua invece la rivalità tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Soleil Sorgé e Ariadna Romero non solo nella vita di tutti i giorni ma anche nella prova leader che vedrà le protagoniste scontrarsi per l’importante riconoscimento. Tra le due donne ci sarà sicuramente una sfida con molti colpi di scena e solo una ne uscirà vincitrice.

Infine, restano ancora molti punti interrogativi nel caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Non va escluso che Alessia Marcuzzi possa ignorare totalmente l’argomento, ma il pubblico ha attaccato l’intervento dell’ex “Re dei Paparazzi” nei confronti del cantante.