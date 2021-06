L’isola dei famosi, anticipazioni finale: Cecilia Rodríguez e Arianna Cirrincione sbarcano in Honduras

A causa delle normative sul Covid-19, la finale di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, si svolge direttamente in Honduras. È la prima volta che gli autori prendono una decisione del genere, poiché negli anni passati il vincitore è stato sempre decretato negli studi di Canale 5 o della Rai.

Gli autori quindi stanno lavorando per cercare di portare alcuni affetti più cari dei naufraghi in Honduras, cercando di mettere una pezza a questa problematica. Secondo il sito “Fanpage” Cecilia Rodríguez e Arianna Cirrincione, le fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sarebbero pronte a sbarcare su l’isola per fare una sorpresa ai loro ragazzi.

L’indiscrezione su Cecilia Rodríguez e Arianna Cirrincione

L’indizio su una possibile presenza almeno di Cecilia viene dato inconsapevolmente durante la semifinale de “L’isola dei famosi”. Difatti la sorella di Belén, senza un valido motivo, non si è presentata negli studi di Canale 5 per sostenere il suo fidanzato Ignazio (al suo posto c’era comunque Andrea Damante). A quanto pare però l’ex gieffina si sarebbe assentata per rispettare tutti i protocolli prima di sbarcare in Honduras.

In merito a questa indiscrezione “Fanpage” aggiunge: “La modella, insieme ad Arianna Cirrincione, quindi, è già partita per Cayo Paloma, dove sia Moser che Andrea Cerioli sono alle prese con gli ultimi giorni da naufraghi e non hanno la minima idea della sorpresa che la produzione ha deciso di fargli”.

Intanto a contendersi la vittoria finale saranno i seguenti sei naufraghi: Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Awed, Valentina Persia, Beatrice Marchetti. Al momento i primi due, sia per la loro avventura che per i seguaci su Instagram, sembrano essere leggermente favoriti, ma anche lo youtuber Awed può dire la sua durante la puntata finale del 7 giugno.