L’Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata del 27 febbraio

Nella giornata di stasera, 27 febbraio, ritorna in onda su Canale 5 la settima puntata de “L’Isola dei Famosi” condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalle due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Il reality, nell’ultima settimana, ha creato molte dinamiche che verranno analizzate proprio in questa diretta.

In primis si dovrebbe parlare del malore di Riccardo Fogli. L’ex cantante dei “Pooh” infatti ha più volte dichiarato in questi giorni di non sentirsi al 100%, e potrebbe essere possibile un suo ritiro dal reality show. Un’altra protagonista de “L’Isola dei Famosi” è Soleil Sorge, che non viene vista con un buon occhio dal gruppo ma, nello stesso tempo, sta portando avanti una conoscenza con Jeremias Rodriguez.

Le anticipazioni

Partendo da Riccardo Fogli, quest’ultimo, oltre ai problemi personali, si trova in nomination contro le sorelle Mihajlović e Luca Vismara. Secondo le quote “Snai“, il cantante sembra essere uno dei favoriti per salvarsi da questo televoto. Tuttavia, questo malessere degli ultimi giorni, causato per molti dal presunto gossip della moglie, potrebbe annullare il televoto per un suo ritiro.

Dopo le ultime polemiche sulla prova del fuoco, Soleil Sorge e Aaron Nielsen si devono contendere nuovamente lo scettro di leader. Proprio l’italo americana è protagonista di alcune dinamiche all’interno de “L’Isola dei Famosi“. Infatti, oltre alla sua conoscenza con Jeremias, in studio si parlerà anche del suo litigio con Ariadna Romero.

Intano su “L’Isola che non c’è”, i due pescatori Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini parlano delle dinamiche di gioco e rivelano le strategie tra i concorrenti. Si dicono molto delusi dal comportamento tenuto da Marina La Rosa, ma quest’ultima, al momento, resta una delle favorite per trionfare a “L’Isola dei Famosi“.