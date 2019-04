L’Isola dei Famosi, anticipazioni della finale del 1° aprile: ci saranno due prove

Ormai siamo arrivati alla fine dei conti, poiché questa sera andrà in onda la puntata finale de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, con in studio le due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Insieme ai naufraghi ci sarà sempre l’inviato Alvin, mentre tra una prova e l’altra non mancheranno le gag della Gialappa’s Band.

A giocarsi la vittoria finale ci sono Marco Maddaloni, Marina La Rosa, Aaron Nielsen, Luca Vismara e Sarah Altobello. Ad avere l’ultima parola, come sempre, è il pubblico, che può decidere votando con l’app di Mediaset Play; il sito web ufficiale, tramite smart tv oppure con un SMS.

Le anticipazioni de “L’Isola dei Famosi”

Prima di tutto, il pubblico dovrà decretare il quarto finalista. Infatti, nell’ultimo televoto ad eliminazione ci sono Sarah Altobello e Aaron Nielsen. Secondo i bookamers dovrebbe salvarsi il figlio di Brigitte, ma in realtà, come rivelano i sondaggi sul web, i due si giocheranno la finale fino all’ultimo.

Decretato ufficialmente il quarto finalista, i concorrenti si cimenteranno in una prova acquatica. Il migliore deciderà i due da mandare al televoto, lasciando al pubblico da Casa l’ardua decisione. L’eliminato della serata arriverà in studio per commentare il suo percorso con la conduttrice Alessia Marcuzzi, le opinioniste e gli ex naufraghi, compresi quelli tornati di recente in Honduras.

Nel frattempo a Milano 2, località in cui si svolgono le finali del reality, resteranno in tre a combattersi la vittoria finale, dove si sfideranno in una ultima prova basata sull’apnea. Un altro, ultimo e forse più importante televoto lampo dell’edizione, tra i due naufraghi rimasti, permetterà ai telespettatori di scegliere il vincitore del reality.