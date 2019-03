L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 4 marzo: verrà scelto il primo finalista

Nella serata del 4 marzo va in onda l’ottava puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Al fianco della conduttrice ci sono in studio le due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti, mentre come inviato alla “Palapa“, insieme a tutti i naufraghi, c’è Alvin.

La puntata di questa sera sembra essere davvero ricca di sorpresa. In primis, secondo le anticipazioni ufficiali, verrà decretato il primo finalista grazie al ritrovamento del “cocco d’oro” durante questa diretta. Un’altra novità sarà il ritorno degli eliminati, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini infatti torneranno in Palapa per avere dei chiarimenti con i loro “rivali”. Ma la vicenda che sta facendo parlare di più è sicuramente l’ospitata di Fabrizio Corona.

Le anticipazioni del reality

Partendo proprio dal primo finalista, i concorrenti avranno l’opportunità di trovare il cocco d’oro e conquistare, grazie alla loro tenacia e volontà, il posto in finale con ben cinque settimane d’anticipo. La prova, per il momento, non è stata rivelata dagli autori, ma viene definita come “rocambolesca”.

Dopo alcune settimane sull‘Isola che non c’è, Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini si riuniscono al gruppo e, una volta raggiunto la Palapa, si confronteranno con i naufraghi con cui hanno legato di meno. L’ex calciatore, per esempio, dovrà chiarirsi con Marina La Rosa, mentre l’attore sembra voler discutere con Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Abdelkader Ghezzal.

In puntata, ci sarà occasione per parlare del presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, attualmente concorrente de “L’Isola dei Famosi“. Per farlo gli autori hanno chiamato Fabrizio Corona, colui che ha lanciato la “notizia” su “The King“. L’ex “Re dei Paparazzi” vuole dimostrare al cantante che il suo gossip non è infondato.

Infine, c’è anche tempo per il televoto. Attualmente in nomination ci sono Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa. Gli ultimi sondaggi che possiamo leggere sul web vedono far perdere nettamente il fratello di Belen. Il pubblico non ha apprezzato il suo rapporto con Soleil Sorge.