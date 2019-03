L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 25 marzo: ci saranno quattro eliminati

Stasera andrà in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. In studio invece possiamo trovare le due opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, invece in “Palapa”, insieme agli altri naufraghi a “Cayos Cochinos“, c’è l’inviato Alvin.

In molti sperano in una semifinale emozionante, poiché fino a questo momento la trasmissione non ha mai regalato momenti di grande gioia ai telespettatori da Casa. Di sicuro per i naufraghi sarà una puntata decisiva perché, oltre all’eliminazione che riguarderà uno tra Marina La Rosa e Luca Vismara, si aggiungerà altri tre eliminati, con la finale che prevederà solamente cinque concorrenti.

Le anticipazioni de “L’Isola dei Famosi”

Partendo proprio dal televoto, in nomination c’è l’highlander Luca Vismara e Marina La Rosa. Secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe uscire proprio il cantante che ha partecipato ad “Amici 17“. L’ex concorrente del Grande Fratello pare aver conquistato il pubblico da casa, e per questo motivo sembra essere la favorita per trionfare in questa edizione del reality show.

Per gli altri naufraghi che sono ancora in gioco è arrivato il tempo della resa dei conti. Tre concorrenti tra Aaron Nielsen, Soleil Sorgè, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini, Kaspar Capparoni, Marco Maddaloni, Sarah Altobello ed a questi si aggiungerà anche il nome che si salverà nella nomination precedente.

Quasi tutti hanno dimostrato di meritarsi la finale, ma purtroppo in questa puntata gli autori hanno deciso di eliminare altri tre concorrenti, stringendo la finale a cinque persone. Attualmente sembra difficile fare i pronostici sui probabili finalisti, siccome non si conoscono i modi di come andranno al televoto alcuni naufraghi. Per il momento i favoriti a trionfare in questa edizione, oltre alla già citata Marina La Rosa, sono Soleil Sorgè e Riccardo Fogli. Non bisogna però escludere una sorpresa, giacché anche Sarah Altobello sembra ben vista dal pubblico.