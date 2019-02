L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 20 febbraio: potrebbe sbarcare la moglie di Riccardo Fogli

Le anticipazioni della puntata del 20 febbraio de “L’Isola dei Famosi” ci rivelano che in Honduras potrebbe sbarcare Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli. In queste settimane si parla infatti di un presunto tradimento da parte di lei con altri uomini e per questo motivo avrebbe chiesto alla produzione un incontro faccia a faccia con l’ex componente dei “Pooh“.

A rivelare il presunto tradimento è stato il magazine di Fabrizio Corona: “Prova di questa relazione nascosta da oltre 4 anni è la storia di Instagram pubblicata da lei settimana scorsa dove indossa un abito da sposa durante una sfilata organizzata dallo stello Giampaolo Celli, proprietario dell’azienda. Quello è stato il giorno in cui si sono conosciuti e in cui è iniziata la loro relazione da amanti”.

Le altre anticipazioni

Nella puntata si potrebbe parlare anche del triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Ariadna Romero e Jeremias Rodriguez, gli ultimi tre entrati a “L’Isola dei Famosi“. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, fino a questo momento, non ha mai nascosto di avere una certa simpatia nei confronti del fratello di Belen ed i baci scambiati in questi giorni ne sono una prova.

Tra i due però sembra che si sia intromessa proprio la modella cubana. La ragazza sta facendo impazzire un po’ tutti su l’isola, tra cui l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal. Infatti, i due hanno passato una nottata insieme dove, durante una chiacchierata, si sono scambiati un tenero bacio.

Ovviamente, c’è anche il momento del televoto. In nomination ci sono Luca Vismara, Giorgia Venturini e Marco Maddaloni. La favorita ad abbandonare il reality show sembra essere proprio la ragazza, poiché più volte l’ex concorrente di “Saranno Isolani” ha rivelato di non sentirsi molto in forma. Il pubblico può continuare a votare con l’app “Mediaset Play“, sul sito web della trasmissione o con un sms.