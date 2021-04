"L’isola dei famosi", Angela Melillo infrange il regolamento: provvedimento in arrivo

Ogni puntata de “L’isola dei famosi” prevede una prova ricompensa e anche l’ultima messa in onda ha seguito tale strada. I due nuovi ingressi, Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, hanno dovuto formare due squadre con gli altri naufraghi e solo quella vincente, si sarebbe aggiudicata una gustosissima teglia di lasagne. La squadra perdente, come sempre, sarebbe stata a guardare.

A vincere è stata la squadra capitanata dalla Marchetti e al cui interno facevano parte anche Angela Melillo e Ubaldo Lanza. Tutti i naufraghi hanno mangiato il loro pezzo di lasagna, ad eccezione di Ubaldo. Il cromatologo, interrogato, ha dichiarato di essere allergico alla cipolla e alle carote. Il tutto è accaduto con l’inviato Massimiliano Rosolino che si è avvicinato ad Ubaldo per capire meglio, lasciando le lasagne incustodite.

A quel punto è avvenuto un fatto che ha infranto il regolamento. Andando con ordine, Angela Melillo, non vista, ha sottratto dalla teglia un pezzo di lasagna e lo ha consegnato di nascosto ad Elisa Isoardi che era rimasta digiuna perché facente parte della squadra avversaria. La Isoardi ha preso la lasagna e l’ha mangiata nascondendosi dietro Andrea Cerioli e Awed.

In realtà l’accaduto è stato filmato dalle telecamere. Sicuramente ci sarà un provvedimento ai danni della Melillo, che ha infranto il regolamento di gioco. Non solo, ci si domanda se a pagare saranno anche la stessa Isoardi, che come ben sappiamo non è stata eliminata dal gioco, Cerioli e Awed. Le congetture sono diverse e c’è anche chi ipotizza la squalifica per la Melillo o la mancata partecipazione alla prossima prova ricompensa.

Questa settimana, il doppio appuntamento de “L’isola dei famosi” non ci sarà e dunque, solo lunedì 12 aprile scopriremo il destino dei naufraghi “devianti”. Chi è stato sommerso da critiche è Massimiliano Rosolino. L’inviato non sta convincendo per niente e il fatto che si sia fatto fregare così da una naufraga, aggiunge altra benzina sul fuoco.