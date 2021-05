"L’isola dei famosi", Andrea Cerioli si sente male dopo la prova e va dal medico

Andrea Cerioli sta passando davvero un duro periodo a “L’isola dei famosi” e le sue condizioni fisiche al momento non sembrano delle migliori. Proprio a causa di questo motivo fino a questo momento la trasmissione è stata costretta a far ritirare alcuni concorrenti, come Ubaldo Lanzo ed Elisa Isoardi.

Mentre Angela Melillo, che ha avuto un malore in questi giorni come mostrato dal daytime andato in onda su Italia 1 nella giornata del 7 maggio, si è presentata comunque in diretta. Le sue condizioni quindi non sembrano preoccupare, seppure resterà ancora sotto controllo per vedere come si evolverà la sua situazione.

Le condizioni di Andrea Cerioli dopo la prova

Nell’ultima diretta l’ex volto di “Uomini e Donne” si è dovuto contendere la medaglia del leader salvador contro Isolde Kostner. La sfida di resistenza consiste in una specie di centrifuga e bisogna rimanere attaccati con gambe e braccia su delle ruote che girano a delle velocità molto elevate muovendosi poi in varie direzioni: ovviamente chi rimane più a lungo riesce a portarsi a casa l’ambito premio.

Dopo vari minuti Isolde riesce a vincere la sfida contro Andrea Cerioli, che ha deciso di mandare al televoto uno tra Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia. Quello che sta facendo discutere però sono le condizioni di Andrea, siccome dopo essere caduto in mare dichiarando di avere la nausea. Per questo motivo Massimiliano Rosolino fa abbandonare momentaneamente la puntata al ragazzo con lo scopo di farlo visitare da un medico: “Sta prendendo un po’ d’aria, è un po’ ko” rivela l’inviato sotto insistenza di Ilary Blasi.

La puntata per Andrea Cerioli però diventa positiva quando riceve la sorpresa dalla sua fidanzata, Arianna Cirrincione. La sua fidanzata, in maniera piuttosto emozionata, gli dichiara: “Non puoi capire quanto mi manchi da morire. Mi mancano tutti i nostri momenti, anche quelli che non avrei mai pensato. Non so neanche da dove iniziare ad elencarti. Dal mattino quando mi sveglio e ti trovo bello mummificato e devo aspettare un’ora prima di parlarti, alla sera quando mi obblighi a vedere i tuoi film noiosissimi”.