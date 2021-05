"L’isola dei famosi", Andrea Cerioli rifiuta la prova immunità: "Sono a pezzi"

La fame inizia a farsi sentire tra i naufraghi de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e tra questi Andrea Cerioli è quello più martoriato dai problemi. L’ex volto di “Uomini e donne” infatti, in queste settimane, ha ricevuto numerosi problemi di tipo psicologico a causa del poco cibo in Honduras.

Solamente con l’incitamento della sua fidanzata, Arianna Cirrincione, e della sua forza di volontà Andrea è rimasto ancora a “L’isola dei famosi” come concorrente. Nonostante questo negli ultimi giorni ha minacciato più volte gli autori di abbandonare il gioco, poiché oltre al cibo sta sentendo fortemente l’assenza di Arianna.

Andrea Cerioli si arrende alla fame

Nell’ultima puntata, mandata in onda su Canale 5 nella giornata del 17 maggio, Andrea Cerioli ha avuto l’opportunità di conquistarsi immunità sfidandosi con Matteo Damante in una prova di forza e resistenza. La sfida consiste che entrambi, legati a una corda, dovevano raggiungere una serie di cocchi a distanze diverse tra loro.

Andrea Cerioli però, distrutto fisicamente nelle ultime settimane, non ci prova neanche a sfidarsi con Matteo e alza subito bandiera bianca: “Sono a pezzi, son stanco questa dove c’è bisogno di far resistenza non riesco a farla questa prova. Non mangio, questa prova non riesco a farla, mi sento le gambe fiacche, so di perderla e la perdo. Bisogna anche saper perdere”. In studio ci sono reazioni diverse dietro al forfait di Andrea. Per esempio Tommaso Zorzi non prende benissimo la scelta del ragazzo in cui afferma di capire che sta soffrendo molto la fame, ma l’accusa però di essere stato poco sportivo.

lary Blasi, insieme alla sua fidanzata Arianna Cirrincione, hanno provato in tutti i modi a spronarlo per cercare di guadagnarsi l’immunità. L’ex volto di “Uomini e donne” però resta impassibile dinanzi a ogni incitamento dallo studio, affermando che è pronto ad andare al televoto e assumersi quindi tutte le responsabilità.