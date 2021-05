"L’isola dei famosi", Andrea Cerioli pensa al ritiro: "Non ce la faccio più"

Le condizioni di Andrea Cerioli, uno degli ultimi entrati di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, non è delle migliori. L’ex volto di “Uomini e Donne” già durante la diretta ha mostrato segni di cedimento, facendosi controllare dal medico dopo la prova per il leader salvador contro Isolde Kostner.

Nonostante le problematiche, l’ex volto di “Uomini e Donne” sta cercando di andare avanti e resistere il più tempo possibile in Honduras. A fargli forza è stata la fidanzata, Arianna Cirrincione, durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, ove si intrattengono in un lungo confronto a distanza.

Il crollo di Andrea Cerioli

Come riportato dal sito “Biccy” le condizioni dell’influencer però con il passare dei giorni stanno peggiorando sempre di più, e proprio Andrea pare che si stia arrendendo. Difatti, durante una di queste notti, Cerioli rivela di non riuscire più a dormire a causa della fame.

Andrea Cerioli rivela di sentirsi molto confuso e aggiunge: “Sto soffrendo tanto e non dormo. Stanotte sono esploso e stavo per mettermi ad urlare. Che vi devo dire, non so dove sbattere la testa. Ma mollo il gioco e basta dai. Non ce la faccio più. Io mangio quanto mangiate voi che pesate quando una mia gamba. Non ce la faccio più sono stufo. Avrò un metabolismo più alto“. Al ragazzo si avvicina anche il resto del suo gruppo, assicurandoli però di non avercela con loro.

Infatti il problema principale di Andrea è proprio il cibo, dal momento che dopo si chiede come sia possibile sopravvivere solamente con soli 20 grammi di riso a pranzo e altri 20 a cena, e nel suo breve periodo in Honduras ammette di aver perso 10 kg.