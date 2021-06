L’isola dei famosi, Andrea Cerioli attacca Valentina Persia: "Non fare la vittima"

Nelle ultime settimane è stata messa a dura prova l’amicizia tra Andrea Cerioli e Valentina Persia, entrambi concorrenti della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso su Canale 5.

Il tutto inizia quando viene mostrata una clip in cui lei si dimostra rattristata dal fatto che Andrea Cerioli abbia sottolineato, in un suo momento di massima tristezza, come i nomi detti da Ilary Blasi in diretta nella scorsa puntata fossero in ordine di preferenza e quindi lei si troverebbe in ultima posizione. L’ex tronista di “Uomini e donne” poi nella seguente diretta decide di mandare in nomination proprio Valentina Persia, ricevendo da subito il duro attacco in studio da Francesca Lodo.

Lo scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia

Come riporta il sito “Leggo” il primo finalista afferma di non capire tutte queste paranoie nate da questa clip, sottolineando di aver espresso semplicemente un suo pensiero, condivisa da tutti nei giorni successivi. Si dichiara poi deluso dall’atteggiamento di Valentina Persia, poiché ha preferito sfogarsi in confessionale invece di avere un chiarimento faccia a faccia con lui.

La cabarettista romana afferma che, conoscendo il suo carattere, Andrea Cerioli sarebbe andato immediatamente in panico se avesse fatto una confessione del genere e non capisce perché stia succedendo un finimondo per aver espresso un suo problema personale.

Il naufrago però non ci sta e lancia una stoccata definitiva: “Fai solo la vittima. Guarda che personaggio che sei. Fai quello che vuoi. Ti stai rivelando da una o due settimane la persona che sei”. Dallo studio interviene anche Gilles Rocca che dichiara: “Andrea devi aprire gli occhi, ricorda cosa ti ho detto. Valentina devi essere molto più signora perché ho sentito che di me hai detto “che non si scambia la mer*a per la cioccolata”.