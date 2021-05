"L’isola dei famosi", Andrea Cerioli abbandona momentaneamente per un controllo medico

Nell’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, un altro concorrente ha rischiato di abbandonare la trasmissione. Il naufrago in questione è Andrea Cerioli, che è uno degli ultimi entrati di questa quindicesima edizione.

Il tutto inizia durante la prova in cui il pubblico ha assistito allo scontro tra i primitivi e gli arrivisti, in cui vincono trionfano Angela Melillo e Isolde Kostner. Massimiliano Rosolino però rivela che Andrea Cerioli non prende parte alla sfida: “Manca all’appello soltanto lui che non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta e dunque risulta eliminato dalla sfida”. Incalzato dalla conduttrice, l’inviato rivela che Andrea dopo la prova fatta in spiaggia ha avuto un mancamento e quindi lui stesso decide di non prendere parte.

Le attuali condizioni di Andrea Cerioli

Come riportato dal sito “Novella 2000” la situazione dell’ex volto di Maria De Filippi non è migliorato, e già in puntata ha preoccupata non poco i suoi fan da casa. Difatti, essendo un ragazzo sempre molto attivo anche nei confronti, durante la diretta parla poco o nulla, mostrando quindi di non stare al 100%.

Nell’ultimo daytime di Italia 1, andato in onda nella giornata di ieri, viene annunciato che Andrea Cerioli almeno per il momento è costretto ad abbandonare l’isola: “In seguito al malore avuto durante la puntata, lascia la Palapa per un controllo medico“. Nella clip viene poi mostrato il naufrago mentre vai via sull’imbarcazione insieme al medico.

Delle ulteriori informazioni di salute su Andrea Cerioli verranno sicuramente svelate nella prossima puntata de “L’isola dei famosi”. Questa edizione non è stata per nulla fortunata con gli infortuni o ritiri forzati siccome, per il momento, hanno dovuto abbandonare dei naufraghi molto amati dal pubblico come Elisa Isoardi, Paul Gascoigne e Brando Giorgi.