In queste settimane Mediaset ha deciso di allungare la quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. Così facendo si batterà ogni tipo di durata, dal momento che dovrebbe arrivare fino al mese di febbraio 2021.

In casa Mediaset intanto si continua a puntare sui reality show, dal momento che la rete come riportato dal sito “Giornalettismo” ha confermato la nuova edizione de L’isola dei famosi. Proprio sulla trasmissione, negli ultimi giorni, si è parlato di una possibile cancellazione, ma a quanto pare la rete vorrebbe puntarci ancora sopra.

Le prime indiscrezioni su L’isola dei famosi

Nell’articolo scritto da Gabriele Parpiglia si legge anche la presunta data della messa in onda della trasmissione: “Al contrario delle notizie delle ultime ore che danno l’Isola dei famosi per morta, in realtà il programma è ancora in corsa per andare in onda e Giornalettismo rivela la data: lunedì 5 aprile con al comando Ilary Blasi“.

I vertici stanno lavorando per reperire il nome del prossimo opinionista, anche se gli autori hanno svariati mesi avanti prima di trovare la persona giusta. Sempre secondo Gabriele Parpiglia il favorito per questo ruolo è Alvin, che ha già lavorato con Ilary Blasi e la coppia più volte ha dimostrato di essere ben affiatata. Per il conduttore radiofonico sarebbe un ritorno a L’isola dei famosi, siccome è stato inviato della trasmissione nella decima, undicesima e nella quattordicesima edizione.

A causa delle forti restrizioni sul Covid-19 sarebbe altamente a rischio una messa in onda dall’Honduras, e quindi si starebbe lavorando per trovare a una location europea abbandonando definitivamente Cayos Cochinos.

Circolano delle voci anche sui papabili concorrenti di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi. Come riportato dal sito “Dagospia” l’annunciatrice Alessandra Canale avrebbe già svolto un provino per far parte della trasmissione, mentre gli altri nomi sondati da Mediaset sarebbero Kikò Nalli, Cristina Plevani, Mila Suarez e Can Yaman, attore turco corteggiato nei mesi scorsi per far parte del Grande Fratello Vip.