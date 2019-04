L’Isola dei Famosi, Alvin svela un segreto su Marco Maddaloni: "Ha devoluto tutti i soldi della vincita!"

Marco Maddaloni, dopo aver sofferto la fame in Honduras assieme a tutti i colleghi naufraghi, è stato eletto vincitore del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Il judoka ha potuto riabbracciare la moglie Romina alla quale ha fatto anche una bellissima proposta di matrimonio ma soprattutto l’uomo che nella sua vita è un punto di riferimento sempre ovvero papà Giovanni.

Proprio nelle scorse ore, Marco ha voluto postare sul suo profilo Instagram un bellissimo video che lo vede insieme agli atleti della palestra di papà Giovanni Maddaloni ma soprattutto l’affetto dimostrato nei suoi confronti non solo come vincitore de L’Isola dei Famosi ma soprattutto come sportivo che non si è mai arreso. Per Marco l’essere ritornato a casa come vincitore e vedere tutta la gente acclamare il suo nome a gran voce è stata sicuramente la soddisfazione più bella e importante della sua vita.

Proprio per questo motivo, ha preso una decisione molto nobile riguardo il montepremi vinto con la sua partecipazione al reality condotto da Alessia Marcuzzi ma a rivelarlo, dopo l’Isola 2019, è stato Alvin. Oggi 6 aprile 2019, l’inviato in Honduras, con un video girato nel backstage di Verissimo ha rivelato, “Pensate che ha devoluto tutti i soldi della vincita, non solo il cinquanta percento, alla onlus di suo padre, Gianni Maddaloni”.

Successivamente ha passato la parola a Marco che ha spiegato per filo e per segno di cosa si occupa la loro associazione “Una onlus che aiuta i detenuti a scontare gli ultimi anni di carcere. Li aiuta a integrarsi nella società. E poi tutte le persone del quartiere possono fare judo gratis, pesi e danza e tutti gli sport”. Emozionato Alvin non ha potuto far altro che congratularsi con Marco asserendo altresì “Bravo, ti fa grande onore. Bravissimo”.

Sicuramente anche le persone del quartiere avranno amato moltissimo questo gesto nobile ma soprattutto papà Giovanni che da anni si batte assieme ai suoi figli per togliere dalla strada moltissimi ragazzi che altrimenti rischierebbero di finire in galera senza dimenticare chi invece la galera la sta ancora vivendo ma ha la possibilità di farsi accettare nuovamente dalla società.