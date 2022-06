L’isola dei famosi, Alvin spezza una lancia a favore di Soleil Sorgè: "È unica, in Honduras sarebbe rimasta di più"

Ascolta questo articolo

A Soleil Sorgè sono bastate poche ore a “L’isola dei famosi” per far parlare di se. L’italoamericana infatti, durnate uno dei recenti prime time, ha praticamente spaccato le opinioni dei naufraghi in Honduras, ove alcuni spezzano una lancia a suo favore, mentre la più critica nei suoi confronti resta Mercedesz Henger.

Tra i sorpresi, in positivo, della presenza di Soleil come ospite insieme a Vera Gemma troviamo Alvin, l’inviato di questa edizione de “L’isola dei famosi”. Il conduttore, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia”, ha rivelato di essere rimasta impressionato dall’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Le parole di Alvin su Soleil

“Come Soleil poche” dichiara con una certa sicurezza Alvin che poi aggiunge: “Noi abbiamo fatto la stessa Isola nel 2019, l’ultima Isola di tre anni fa, e mi ha detto che era emozionatissima per il tuffo dall’elicottero innanzitutto, non l’aveva mai fatto perché tre anni fa era entrata a nuoto e invece quest’anno si è tuffata. Poi dopo, durante il corso della puntata si è divertita talmente tanto che alla fine mi ha detto: ‘Sai che sarei stata dentro ancora, almeno una settimana‘”.

Rivela che, almeno secondo il suo punto di vista, la forza di Soleil risiede nel fatto che sia proprio come i telespettatori la vedono in televisione, cioè una persona senza filtri: “Non ha quelle sovrastrutture che in tanti abbiamo e credo arrivi quello al pubblico, a parte gli scherzi, a parte i dread, però quello aiuta ecco”.

Parlando invece dei naufraghi spezza una lancia a favore di Nicolas Vaporidis, sottolineando che durante la cena fatta prima dell’inizio de “L’isola dei famosi” si confida con tutti per dare un assaggio dell’avventura in cui si stanno addentrando. In questa circostanza ammette di essersi meravigliato proprio dell’attore, e dietro alle quinte avrebbe rivelato che sta vivendo un’avventura incredibile in Honduras.