L’Isola dei Famosi: Alvin non è un concorrente, ma una spia della produzione per svelare i segreti del gruppo

Questa sera è iniziata la prima puntata de “L’Isola dei Famosi” la presentatrice è Alessia Marcuzzi le opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio, l’inviato è Filippo Nardi. Da tempo è stato svelato che Alvin, ex-inviato del programma, faceva parte dei concorrenti. Lo stesso Alvin a verissimo ha svelato che siccome ha avuto un passato da inviato del programma in questa edizione ci sarebbero stati vari cambiamenti per non favorirlo e per poter cogliere di sorpresa anche lui.

All’inizio del programma, durante il video di presentazione del naufrago Alvin si è sentito dire dalla Gialappa’s che il ragazzo è un concorrente ma una spia. Alla conclusione del video la Marcuzzi ha dichiarato a tutti i telespettatori che Alvin per tutti i concorrenti è un naufrago ma in realtà è li con un ruolo preciso. Il suo compito è quello di fare la spia e raccontare notizie indiscrete. Lo stesso ragazzo, come raccontato da Alessia, ha anticipato alla presentatrice che ha un sacco di cose da dire.

Alba Parietti interviene commentando il ruolo dell’uomo, ed afferma che “dovranno metterlo sotto scorta” ed aggiunge “mi fai parlare per una settimana per poi svelare tutto, io ti uccido!!”. La Marcuzzi continua a spiegare il ruolo di Alvin dicendo che dovrà agire nel modo più segreto possibile. Attraverso il ruolo di Alvin, per stessa ammissione della presentatrice, la produzione ha potuto avere occhi e orecchie indiscrete per poter essere informati di quello che avviene lontano dalle telecamere.

Tutte le mosse di Alvin devono essere segrete, dovrà fare attenzione a non farsi scoprire fino al momento in cui la produzione svelerà la verità. Il pubblico si domanda se il ragazzo riuscirà nel suo compito. Alba Parietti commenta dicendo “Bisogna sempre dubitare dell’Alvin della situazione, sempre gentili e perfetti ma dietro si nasconde altro” sul web ci si domanda se questa sia stata una frase di circostanza oppure una freccatina diretta ad Alvin.

La produzione ha fatto credere che l’inviato sia Filippo Nardi, sarà cosi solo fino a che non verrà dichiarato il ruolo di Alvin ai naufraghi, dopo tale comunicazione Alvin diventerà l’inviato ufficiale. Non è ancora chiaro se Filippo si sia prestato al gioco consapevole che sarebbe durato poco o se, dopo la rivelazione del ruolo di Alvin, gli inviati sanno due.