L’Isola dei Famosi, Alvin e Ilary in sintonia perfetta: "Aveva ragione Francesco Totti"

Il rapporto tra Alvin e Ilary Blasi è sempre stato molto giocoso, tanto che non appena aperto il collegamento durante la puntata finale de “L’Isola dei Famosi“, Ilary lo inizia a stuzzicare: “Come sei elegante, stai proprio bene, peccato tu sia già sposato”, e lui puntualizza di aver indossato intenzionalmente un completino rosa, il colore preferito da Ilary: “Grazie, ho scelto il tuo colore preferito. Non so se hai notato“. La conduttrice di tutta risposta, divertita ha chiesto: “Come mai? Hai qualcosa da farti perdonare?“.

Durante tutto il reality si sono scambiati battutine, doppi sensi e tanta ironia, ma il saluto finale di Alvin dall’Honduras ha commosso tutti, in particolar modo la Blasi. Niente sarcasmo né frecciatine, questa volta l’inviato ha scelto la via del romanticismo, tirando in ballo anche Francesco Totti.

Spegnendo le luci in Palapa, Alvin ha accompagnato il momento già carico di emozione con parole molto sentite: “Questo è il cuore pulsante della Palapa, qui avete visto i naufraghi ridere e scherzare, qui hanno scoperto il loro destino. Questo è un luogo magico, pieno di emozioni, ma anche per lui è arrivato il momento di riposare“.

L’Isola dei Famosi, il saluto di Alvin per Ilary Blasi

All’emozione si aggiunge emozione quando Alvin saluta Ilary dichiarando: “Aveva ragione Francesco, sei unica“, parole sincere e piene di un’affettuosa amicizia che dimostrano il bel rapporto che c’è, e c’è sempre stato, tra i due. Pochi giorni fa anche l’ex capitano della Roma e marito di Ilary, aveva rivolto parole di stima ad Alvin su Instagram, commentando la foto dove si vedeva l’inviato gettare in mare una foto della Blasi.

Durante un’intervista al sito FanPage, lo stesso Alvin aveva confermato quanto il rapporto con la conduttrice fosse basato su simpatia, stima e affetto reciproci: “Abbiamo lavorato insieme in parecchi programmi. In Eurogames già traspariva questo rapporto tra me e lei, il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, è più di 20 anni che facciamo così”.