L’isola dei famosi, Alvin attacca Jeremias: "Pensi sempre che ci sia qualcosa contro di voi"

L’ultima diretta de “L’isola dei famosi” ha visto nuovamente come protagonisti la famiglia Rodríguez. Inizialmente hanno fatto discutere per la loro lite con Ilona Staller, ove riescono a far sbroccare anche Vladimir Luxuria poiché, durante il filmato mostrato in diretta, hanno citato Jeff Koons, figlio della naufraga.

In seguito si arriva a un momento più toccante, poiché papà Gustavo riceve una sorpresa da parte della moglie. Il concorrente, parlando con Ilary Blasi della sua storia d’amore con Verónica Cozzani, svelando al pubblico per la prima volta tutti i veri sentimenti nei confronti della propria compagna.

Alvin attacca Jeremias Rodríguez

Se Gustavo comunque sta cercando di far conoscere un lato della propria persona, attualmente Jeremias sta prendendo la stessa piega del 2017 facendo parlare soprattutto per i suoi comportamenti non proprio garbati. Difatti, pure durante questa diretta, lancia un’accusa nei confronti degli autori, affermando di aver censurato gran parte della lite con Ilona Staller avvenuto durante la settimana.

Mentre Ilary Blasi stava cercando di far rispondere ad alcune domande a Gustavo, Jeremias lo ha più volte interrotto perché secondo lui suo papà non si stava esprimendo bene. In questa circostanza però riceve una frecciatina anche dall’inviato Alvin: “Però devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi”.

Sempre in questo famoso blocco Jeremias lancia l’accusa nei confronti della produzione, ove Alvin fa capire al pubblico e al diretto interessato di essersi stancato nell’ascoltare le solite insinuazioni: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c è sempre qualcosa contro la sua coppia“.

Come si può vedere sui social, la maggior parte dei fan apprezza lo sfogo tenuto da Alvin, dal momento che gli atteggiamenti di Jeremias stanno iniziando a stufare velocemente.