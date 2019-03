L’Isola dei Famosi, Alvin allontana le critiche: "Non favoriamo nessuno"

L’attuale edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha ricevuto numerose critiche nel corso della sua messa in onda. La vicenda più “chiacchierata” è sicuramente la clip registrata da Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli, in cui gli ribadisce il tradimento della moglie Karin Trentini.

La trasmissione ha ricevuto comunque altri attacchi. L’accusa più fomentata dai telespettatori da casa è quello di un presunto favoreggiamento da parte degli autori del reality nei confronti di Soleil Sorge. Alcune clip, mostrate anche da “Striscia la notizia“, hanno evidenziato che l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha avuto dei vantaggi durante la prova ricompensa.

La giustificazione di Alvin su Instagram

L’inviato della “Palapa“, sul suo profilo social, ha voluto rispondere con una clip a queste critiche: “Mi spiace sempre che ci sia qualcuno che ha sempre da ridire, si favorisce questo, quello e quell’altro. Ma la vita purtroppo è fatta così, ci sarà sempre qualche detrattore. Però Vi posso assicurare che non è esattamente così, è molto complesso far girare una macchina grande come quella dell’Isola dei Famosi”.

Il messaggio da parte di Alvin, riportate da “Bitchyf”, non finiscono qui: “L’Isola è davvero una grande macchina, credo che la più complessa in Italia a livello televisivo. Quindi vi posso assicurare che di favorire alcuni naufraghi francamente non ci interessa. Anzi cerchiamo di rimanere ligi alle regole e ai regolamenti, con tutti i fattori in gioco e quindi possono cambiare spesso le carte in tavola”.

Alvin non ha fatto nessun tipo di nome, ma ovviamente il riferimento è per Soleil Sorge. L’italo americana, a causa di queste supposizioni da parte dei telespettatori, durante la sua prima nomination avvenuta nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, ha perso malamente contro l’attrice Sarah Altobello, vedendo così sfumare la finale per un pelo.