L’isola dei famosi, alla conduzione confermata Ilary Blasi

Per il momento Mediaset sta lavorando duramente per portare avanti la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Con il prolungamento deciso dalla rete fino a marzo gli autori, insieme al direttore del settimanale “Chi”, stanno cercando i nuovi concorrenti per provare a creare delle nuove dinamiche all’interno degli studi di Cinecittà.

Nonostante questo la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi sta lavorando anche al futuro, e non mancano le idee per “L’isola dei famosi”. Negli ultimi giorni infatti Gabriele Parpiglia, uno degli autori più importanti per il mondo dedicato ai reality show, ha praticamente confermato la presenza di Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, come prima naufraga pronta a sbarcare in Honduras nel 2022.

Ilary Blasi viene confermata alla conduzione

Negli ultimi mesi poi si è parlato di una possibile sostituzione di Ilary Blasi alla conduzione, nonostante il discreto successo ottenuto. Tra le papabili sostituti esce anche il nome di Barbara D’Urso, ma secondo il noto esperto di gossip Alessandro Rosica sarebbe stata la stessa conduttrice a respingere la proposta della rete.

Il portale “Tv Blog” invece rivela che Mediaset avrebbe deciso di riconfermare con convinzione Ilary Blasi: “Stando a quanto apprendiamo alla guida dell’Isola dei famosi 2022 ci sarà ancora Ilary Blasi, che ha dimostrato nella passata serie di questo programma di saperlo condurre con grande disinvoltura e capacità narrativa, tutto questo grazie al suo stile naturale e assolutamente pop. Ilary dunque tornerebbe a misurarsi con un programma nelle sue corde”.

Per la moglie di Francesco Totti quindi si tratta di una sorta di rivincita dopo l’insuccesso ottenuto da “Star in the Star”, la prima, e molto probabilmente, l’ultima edizione del talent. Il programma, vinto da Syria, è stato accusato più volte di essere una copia riuscita male di “Il cantante mascherato” in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.