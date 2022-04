L’isola dei famosi, Alex Belli si propone come nuovo concorrente

Alex Belli è stato il vero protagonista insieme a Soleil Sorgè e Delia Duran della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini. Ma ormai archiviate le vicende legate al fatidico triangolo amoroso, l’ex protagonista di “CentoVetrine”, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, si è proposto come nuovo naufrago di quest’ultima edizione de “L’isola dei famosi“.

“Se mi volete io prendo l’elicottero, mi lancio e vado a fare un po’ di scompiglio sull’isola“ rivela Alex Belli nella sua intervista a “Isola Party” condotta da Ignazio Moser e Valeria Barbieri su Mediaset Infinity aggiungendo in seguito: “Il capitan Belli! Dovete sapere tra l’altro che in Supervivientes c’è il Capitan Morgan. Lui è un personaggio che scombussola i piani e fa i dispetti. Ruba le cose e porta disordine. Quello è un ruolo che a me piacerebbe tantissimo”.

Nel caso di un nuovo sbarco in Honduras per Alex Belli non si tratterebbe di un esordio, dal momento che ha preso già parte della decima edizione del reality condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi. In quella circostanza l’attore, oltre a non essere arrivato in finale, fece parlare soprattutto per una presunta relazione con Cristina Buccino mai sfociata però in nulla di davvero importante.

Nei giorni scorsi si è poi discusso di una possibile partecipazione in coppia tra Alex e Soleil, ma l’italoamericana sempre a “Isola Party” ha smentito seccamente queste voci sul suo conto: “Se farei ‘L’isola dei famosi’ con Alex Belli? No, mi è andata bene viverlo in casa per tutti quei mesi. Però devo essere onesta e sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola”.

Questo comunque non esclude a priori una sua partecipazione, magari in solitaria oppure insieme alla sua fidanzata Delia Duran, a “L’isola dei famosi”, seppure al momento oltre all’autoinvito di Alex non pare esserci stato nessun contatto.