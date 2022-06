L’isola dei famosi, Alex Belli attacca Soleil Sorgè: "È pazza, ha fatto sei mesi di trash televisivo"

Ascolta questo articolo

Continua lo scontro a distanza tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due degli ex concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. La loro conoscenza all’interno della casa più spiata d’Italia è iniziata con il migliore dei propositi, ove hanno fatto parlare per molti mesi per via del triangolo amoroso formato insieme a Delia Duran.

Con il passare dei giorni però la loro relazione si è definitivamente incrinata, dal momento che la fiducia di Soleil nei confronti di Alex è andata pian piano scemando. L’attore però non ha mai nascosto di aver provato un sentimento forte per l’italoamericana, etichettando il loro rapporto in chimica artistica.

Le ultime accuse di Alex Belli a Soleil Sorgè

Intanto l’attore insieme alla sua compagna Delia Duran, intervistati insieme a “Isola Party” condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, hanno voluto commentare la presenza di Soleil come ospite in Honduras. Alex però non ci va leggero, e inizia il suo show cominciando a lanciare delle piccole frecciatine alla sua ex amica.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, l’intervista inizia con Alex Belli che risponde alla provocazione lanciata da Sole su Twitter: “Sole, non ci manchi assolutamente. Sei veramente un’incoerente, pazza, anzi ti do una news flash: dei tuoi click non mi frega niente”.

La modella venezuelana afferma però di non provare nessun rancore con Soleil, ma Alex continua con i suoi attacchi senza sosta: “Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa”.