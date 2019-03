L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi si scusa in diretta con Riccardo Fogli: "Abbiamo esagerato"

L’Isola dei Famosi 2019 continua ad alimentare ancora molte critiche e polemiche soprattutto dopo lo scontro avvenuto lunedì 4 marzo 2019 tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli. Durante la diretta di lunedì 11 marzo, finalmente Alessia Marcuzzi ha deciso di chiedere scusa all’ex cantante dei Pooh con delle parole molto sentite.

La puntata infatti non è iniziata, come di consueto, con la sigla o con un video che racchiude la settimana dei naufraghi ma bensì con la conduttrice, triste per quanto accaduto davanti a un Riccardo Fogli oltre che molto provato anche molto emozionato. “Purtroppo la scorsa settimana un’onda molto più grande ci ha travolti e io voglio chiedere scusa per essere andati oltre” ha infatti chiosato la Marcuzzi dimostrando tutto il suo dispiacere.

Alessia ha infatti ammesso di aver fatto vedere delle immagini che hanno messo a dura prova Riccardo e di aver sottovalutato tantissime cose. La conduttrice si è detta anche dispiaciuta per non essere riuscita a trasmettergli il suo affetto e la sua vicinanza “Io non sono così, non sono fredda e per questo mi scuso e mi dispiace molto. Nel corso della settimana ti ho visto tanto forte e questo per me è stato un grande insegnamento di vita.” ha continuato Alessia mentre Fogli ha ascoltato in silenzio ma con le lacrime agli occhi.

Durante tutta la settimana, oltre alla decisione presa da Mediaset di licenziare il capoprogetto e alcuni autori del reality, gli utenti del web non hanno di certo apprezzato il comportamento della conduttrice e proprio per questo hanno preso la palla al balzo per criticarla soprattutto sui social. In molti infatti hanno ritenuto di cattivo giusto non solo l’intervento di Corona ma soprattutto la freddezza di Alessia durante la diretta.

“Lo schifo che hai fatto non ha eguali, vergognati” e ancora “Un uomo di 70 anni che ha subito un’umiliazione simile, è una vergogna per te non per lui. Nessuno ti dovrebbe seguire più. Vergogna” hanno scritto infatti alcuni telespettatori solidali con Fogli sul profilo Instagram della conduttrice.