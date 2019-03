L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi si difende dalle accuse: "Faccio quello che mi pare"

La conduttrice de “L’Isola dei Famosi“, Alessia Marcuzzi, viene di nuovo sommersa dalle critiche. Il reality show, almeno leggendo i dati Auditel, non riesce a decollare ed i telespettatori sono contrariati del cast formato dagli autori per questa edizione, che, oltre ad alcune storie d’amore, non ha portato delle novità importanti.

Come se non bastasse, la redazione insieme ad Alessia Marcuzzi viene accusata di favorire Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne. L’italo americana è una delle ultime ad aver fatto il suo ingresso nel cast de “L’Isola dei Famosi“, e sin dai primi giorni ha ricevuto delle numerose critiche da parte dei telespettatori per il suo comportamento tenuto in Honduras.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Durante la prova per diventare leader tra Soleil Sorge e il figlio d’arte Aaron Nielsen, secondo il pubblico ci sono stati dei favoritismi verso la ragazza. Per questo motivo un utente su Instagram chiede: “Ma qualcuno si domanda come mai nessuno sopporta Soleil nell’Isola? E come mai è così protetta dalla Marcuzzi e da tutta la produzione?”.

Alessia Marcuzzi però non fa attendere la sua risposta: “Guarda io faccio quello che mi pare e non mi comanda proprio nessuno. Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla”.

In questi giorni anche Jeremias Rodriguez viene accusato di essere agevolato dalla redazione, ma a differenza di Soleil Sorge, si ritrova in nomination contro Luca Vismara e Marina La Rosa. E non va escluso che ad uscire sia proprio il fratello di Belen, poiché sia il cantante che l’ex gieffina sono due dei concorrenti più amati di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“.