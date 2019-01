L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi esce vincente dalla prima puntata

L’edizione 2019 del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” ha preso ufficialmente il via giovedì 24 gennaio, assicurandosi il plauso ed il compiacimento del pubblico televisivo, che ha visto una Alessia Marcuzzi più spumeggiante che mai, ma anche molto fortificata dalla devastante esperienza della scorsa edizione che passerà alla storia televisiva per lo scandalo del cannagate.

Alessia, reduce dalla co-conduzione de “Le Iene”, ha tirato fuori gli artigli fin da subito, dimostrando tutta la grinta ed il carattere che le sono propri, così come la sua innata verve comica che è venuta fuori anche grazie alle incursioni della “Gialappa’s band“, una spalla importante che sdrammatizza e ironizza su tutto e tutti.

Alessia Marcuzzi esce vincente dalla prima puntata

La prima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha quindi convinto anche i più scettici, che fino a qualche giorno fa erano pronti a mettere in dubbio il proseguimento del genere reality televisivo. La conduttrice ha messo subito le cose in chiaro con alcuni concorrenti, mettendo a tacere sin da subito dubbi e polemiche.

L’attrice Demetra Hampton, dopo aver pianto per la nomination, è stata messa subito a confronto con chi l’aveva nominata, ma anche l’ex di Flavio Briatore, Taylor Mega, è stata chiamata a chiarire alcune sue dichiarazioni fatte ai compagni in una fase di pregioco in cui diceva di restare in Honduras solo tre settimane.

Insomma, quest’anno Alessia sembra non tenersene una, infatti, ha bacchettato anche Kaspar Capparoni, il celebre protagonista tra gli altri della serie tevisiva di Rai 1 “Il Commissario Rex”, che si lamentava del montaggio di alcuni Rvm. Ma non è finita qui, perché ad aver tirate le orecchie è stato anche il giornalista Paolo Brosio, che si rifiutava di fare le nomination.

Alessia Marcuzzi sembra essere la vera protagonista de “L’Isola dei Famosi” 2019, oscurando perfino le due opinioniste AlBa Parietti e Alda D’Eusanio, celebri per il loro carattere fumantino e per la loro lingua “biforcuta”.