L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi demolisce Taylor Mega: "Stai giocando sporco, la tua è una strategia commerciale"

Alessia Marcuzzi ha aperto la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ urlando: “Siamo tornati con la forza di 1000 galeoniiii! Catapulteremo i nostri naufraghi in un modo di pirati”. I primi 5 concorrenti a sbarcare sono stati Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Taylor Mega che ha immediatamente sottolineato di fare l’influencer, di voler vedere se riesce a resistere senza Instagram, senza telefono, senza social. A seguire, giunti in Palapa, è scoppiato il caso Taylor Mega, Alessia ha cercato prontamente di accendere la trasmissione, di suscitare la polemica vivificatrice.

La Marcuzzi ha mostrato un video postato su Instagram da l’ex di Flavio Briatore, ove la stessa dichiarava, spudoratamente: “Ragazzi altro che mesi, io sull’Isola ci starò tre settimana poi torno e conquisto il mondo”. La conduttrice ha osservato: “Ma che ne sai tu delle 3 settimane?” sottolineando di ritener grave tale dichiarazione, soprattutto nei confronti degli altri naufraghi. Taylor ha cercato di mettere una pezza spiegando che non le importa vincere ma restare minimo 3 settimane.

“Non è che poi esce fuori un malore o chiedi di farti votare allo scadere delle 3 settimane per tornare e avere successo mediatico?” ha contrattaccato mefistofelica Alessia alludendo all’evidenza che dietro a tale comportamento vi sia una strategia ben pianificata. “Te lo chiedo in maniera diretta, tu vuoi uscire tra 3 settimane o no?” le ha chiesto direttamente. Mega, come un disco rotto, visibilmente in difficoltà, a continuato a ripetere che per lei 3 settimane sono già una vincita. La Pinella, irritata, le ha domandato se è al corrente del fatto che non può decidere il naufrago quanto restare, quindi, se si fa l’Isola, si accetta ciò che accade, solo il pubblico può decidere chi far tornare a casa.

L’affondo delle opinioniste

Alba Parietti, opinionista in studio, è intervenuta e, con una buona dose di sarcasmo, ha asfaltato l’influencer: “Non sei forte come credi, sei ingenua, devi ancora imparare molto e devi avere rispetto dei tuoi illustri colleghi che si stanno mettendo in gioco, forse sei un pò tonta”.

Alba D’Eusanio, l’altra opinionista, ha sentenziato che Taylor è una persona scorretta, ha calcolato dall’inizio, intende usare il programma, e che se temeva di non poter regger più di tre settimane non doveva accettare la proposta. La Mega ha nuovamente sostenuto che è abituata ad un certo stile di vita, per lei tre settimane sarebbero una vittoria. Un mantra.