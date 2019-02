L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi contro John Vitale: "Per me dovresti essere eliminato dalla trasmissione"

In queste settimane si è parlato molto del caso di John Vitale, uno dei concorrenti uscito dal format di “Saranno Isolani“. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha infatti scoperto che sulla sua pagina Facebook c’era un post violento e offensivo nei confronti di Barbara d’Urso, conduttrice di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque“.

Per questo motivo, in molti hanno ipotizzato di una sua possibile squalifica al reality show di Canale 5. Si è parlato di questo delicato argomento durante la seconda puntata de “L’Isola dei Famosi” e, seppure non è arrivata una squalifica per il giovane, sia Alessia Marcuzzi che l’opinionista Alda D’Eusanio hanno attaccato duramente il 33 enne.

Gli attacchi di Alessia Marcuzzi

La conduttrice del reality show non si è risparmiato nei confronti del ragazzo: “Non solo sono state fatte delle offese ad una collega, Barbara D’Urso ma ad una donna. Hai scritto sui tuoi social delle cose pesantissime nei confronti di una donna e la cosa che mi fa arrabbiare è che questi leoni da tastiera scrivono cose indicibili sui social e, poi, da vicino, grandi ovazioni e la trovo una cosa riprovevole. Questo è cyberbullismo. Che esempio diamo ai giovani? Questo linguaggio fa soffrire le persone. Se fosse per me dovresti essere eliminato dalla trasmissione”.

John Vitale cerca di scusarsi con i telespettatori e con Barbara D’Urso: “Ho fatto una ca**ata. Chiedo scusa a tutti. Non ricordo l’argomento ma non è bullismo”. Tuttavia le sue parole non convince il pubblico da Casa, e sui social network in tanti sono andati contro il suo comportamento.

Alda D’Eusanio ci va ancora più duro nei confronti di John Vitale, definendolo come una persona “imbecille” e non un “leone da tastiera”. Per il momento si trova in nomination e il pubblico sceglierà chi dei non famosi tra lui, Alice, Giorgi e Yuri diventerà ufficialmente un naufrago. Ma ormai, sembra che ogni possibilità per John sia sfumata dopo queste critiche.