L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi confermata alla conduzione: Maurizio Costanzo non approva

“L’Isola dei Famosi” tornerà la prossima primavera e al timone del reality show troveremo, come al solito, Alessia Marcuzzi. Una decisione che ha stupito molto i telespettatori, soprattutto dopo le polemiche che si sono alzate intorno alla conduttrice e al programma stesso.

Tra coloro che non hanno considerato questa scelta aziendale proprio azzeccata, troviamo Maurizio Costanzo che, senza troppi giri di parole come sua consuetudine, è arrivato al nocciolo della questione esternando il suo pensiero riguardo alla conferma della Marcuzzi nel reality hondurégno.

L’Isola dei Famosi, il pensiero di Maurizio Costanzo in merito alla conduzione di Alessia Marcuzzi

Il marito di Maria De Filippi ha sentenziato che sarebbe stato opportuno attuare dei cambiamenti, non solo per il bene della trasmissione, ma anche per la conduttrice stessa: “Ogni tanto cambiare è un bene. E probabilmente per smarcare Alessia Marcuzzi da certe polemiche sarebbe stato meglio metterla su altri programmi”, queste le parole di Costanzo

Aggiunge, poi, che non è da escludere una sorta di riscatto della Marcuzzi, grazie proprio a questa nuova possibilità che le è stata offerta dalla rete Mediaset: “Forse si riscatterà, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Auguri!“.

L’Isola dei Famosi, le svariate polemiche intorno al reality show

Dicevamo, quindi, che “L’Isola dei Famosi”, ultimamente, non ha attraversato di certo un periodo felice. Gli ascolti non sono stati all’altezza delle aspettative e le polemiche per alcuni avvenimenti non hanno di certo risollevato la situazione. Anche la stessa conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha subito aspre critiche per come ha gestito le varie bagarre.

Dopo il canna-gate che ha coinvolto Monte e la Henger, nell’ultima edizione è arrivato il ciclone Fogli-Corona, quando è stato deciso di mandare in onda il duro filmato in cui l’ex re dei paparazzi affermava di avere le prove del tradimento della moglie di Riccardo, mentre l’ex dei Pooh ascoltava inerme e molto provato queste scioccanti rivelazioni. Una scena giudicata dal pubblico, troppo crudele e la Marcuzzi è stata messa alla gogna per non aver evitato una tale sofferenza.

I fan della Marcuzzi si augurano che questa opportunità venga sfruttata al meglio dalla conduttrice per poter riscattarsi, mentre i detrattori sono pronti per cogliere ogni suo passo falso e metterlo in evidenza. Vedremo quale delle due fazioni avrà la meglio.