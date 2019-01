L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi commenta il tuffo dall’elicottero: "Nessuno ci ha messo il tempo della Cipriani”

Alessia Marcuzzi ha dato il via ad una nuova edizione de L’Isola dei Famosi con una puntata seguitissima andata in onda in prima serata su Canale Cinque ieri 24 gennaio 2019. Come ben sappiamo i futuri naufraghi devono raggiungere l’isolotto a bordo di un elicottero dal quale poi devono lanciarsi per raggiungere, nuotando, la terra ferma.

Questo è una specie di iniziazione, presente in tutte le edizioni passate, che ogni naufrago deve percorrere affinchè inizi la sua nuova avventura e anche ieri sera, i nuovi concorrenti si sono cimentati in questa operazione tanto attesa dai telespettatori e non solo. Infatti è stata proprio la conduttrice Alessia a ricordare un momento alqunto divertente occorso nella scorsa edizione.

La Marcuzzi ha rimarcato infatti il tuffo di Francesca Cipriani e con la complicità della Gialappa’s band, presente anche quest’anno con i loro fantastici riassunti, ha fatto invece i complimenti a Riccardo Fogli, Grecia Colmenares e Marco Maddaloni che, nel giro di pochissimi secondi, si sono gettati nel vuoto senza alcun ripensamento ma soprattutto senza nessuna esitazione.

“Finora questo momento è andata bene, nessuno ci ha messo il tempo impiegato lo scorso anno da Francesca Cipriani” ha infatti chiosato divertita Alessia. Effettivamente il tuffo dell’ex pupa è stato uno dei momenti più esileranti che hanno caratterizzato l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi ma purtroppo, offuscato sicuramente dalla polemica nata attorno all’ormai famoso caso del canna-gate e le accuse di Eva Henger contro Francesco Monte.

La Cipriani, presente anche lei in trasmissione ieri sera assieme al Mago Otelma si è detta convinta e pronta a raggiungere l’Honduras per vivere una settimana insieme agli altri concorrenti naufraghi. L‘ex pupa infatti cercherà di conquistare la simpatia degli altri partecipanti al reality i quali, ogni settimana, dovranno scegliere chi eliminare tra le polene presenti assieme a loro sull’isola.