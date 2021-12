L’isola dei famosi, Alessia Fabiani e Gianmarco Onestini concorrenti e Amanda Lear opinionista: l’indiscrezione

Gli autori de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, stanno lavorando duramente per regalare alla compagna di Francesco Totti un cast di alto livello. La ricerca è iniziata già da alcune settimane, anche se al momento gli sforzi sono ancora concentrati sulla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Tra i primissimi nomi a essere stati accostati è quello di Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia la sportiva sarebbe fortemente tentata ad accettare la proposta per poter sbarcare in Honduras e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, può essere tra i primi concorrenti del programma.

Le ultime indiscrezioni per la prossima edizione de “L’isola dei famosi”

Sempre Parpiglia, in un recente intervento a “Casa Chi“, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, afferma che gli autori avrebbero contattato altri nomi, tra cui Gianmarco Onestini: “In questo momento sono partite le trattative per cercare di portarlo nell’Isola dei Famosi italiana, secondo me però, col fatto che in Spagna abbia trovato un successo notevole, è difficile“. Infatti il fratello di Luca ha vinto il premio di “Favorito de España 2021” dalla nota rivista Sevilla Magazine.

Le contrattazioni sarebbero avviate anche per altri due personaggi molto conosciuti in Italia, seppure con ruoli totalmente diversi: “Trattative partite anche per un’altra letterina. Se l’anno scorso è toccato a Francesca Lodo, questa volta è il turno di Alessia Fabiani. Che però ha dei bimbi piccoli a casa quindi bisogna capire cosa accadrà. Attenzione perché come opinionista entra di prepotenza il nome di Amanda Lear. Con lei, però, c’è un problema, che per dirti ‘ciao’ ha un cachet astronomico quindi vedremo se la trattativa andrà in porto“.

Infine, sempre come riportato da Gabriele Parpiglia, gli autori de “L’isola dei famosi” starebbero cercando anche la figura di un calciatore tormentato, ma al momento i nomi in merito a questo personaggio non sono stati fatti.