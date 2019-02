L’Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio gela Demetra Hampton: "Stai male, devi fare i conti con la tua bellezza sfiorita"

Durante la diretta de ‘L’Isola dei Famosi’ l’opinionista Alda D’Eusanio, parlando con Demetra Hampton, si è lasciata scappare una frase che ha destato sdegno sia nel pubblico in studio sia sui social. La giornalista, nota per la sua schiettezza, ha sicuramente esagerato nell’esposizione del proprio punto di vista.

La prima settimana sull’Isola per Demetra non è stata facile, i momenti di sconforto l’hanno condotta a porsi numerosi interrogativi: Alessia Marcuzzi, in studio, ha cercato di comprendere le motivazioni che l’hanno condotta a quel malessere strisciante. L’ex modella statunitense ha potuto parlare con il marito che ha tentato di innalzare il suo umore, dicendole di divertirsi, di cercare di prendere più alla leggera il reality, che è pur sempre un gioco.

A questo punto si è inserita Alda D’Eusanio che, senza tanti giri di parole, ha osservato: “Hai 50 anni e devi fare i conti con la tua bellezza sfiorita, stai male e ti senti sola. La tua grande difficoltà è imparare a stare con te stessa, per questo ti senti sola, sei fragile”. Al pubblico in studio, in evidente disapprovazione, si è associata Alba Parietti: “Voglio sfatare questo mito della vecchiaia. Adesso vanno di moda le donne vecchie!”.

L’opinionista ha cercato di metterci una pezza, ma la frittata era stata fatta, e neppure l’ironia della collega è valsa a salvare la situazione. Le parole utilizzate da Alda D’Eusanio hanno lasciato basita la Hampton che non ha replicato. Taylor Mega, la prima eliminata con il 45% dei voti, ha avuto modo di poter nominare qualcuno prima di andarsene: ha fatto il nome di Demetra, definita scontrosa. La giornalista 68enne a qual punto ha rincarato la dose sentenziando che la naufraga sta male ed ha bisogno di tornare a casa per essere aiutata e curata: “Avrei dato un’altra possibilità a Taylor che i suoi fantasmi ce l’ha davanti, Demetra dietro”.

Sui social i commenti al vetriolo hanno preso a fioccare come la neve: “Dire a Demetra che la sua bellezza e’ sfiorita e’ stato di una cattiveria senza fine. Detto da una donna che bella non è mai stata. Alla faccia della solidarietà fra donne“.