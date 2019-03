L’Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio attacca Kaspar Capparoni: "Signori si nasce, cafoni si resta"

Anche l’ultima puntata del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” – andata in onda lunedì 25 marzo – è stata caratterizzata da liti e battibecchi, infatti dopo un acceso scontro tra Marina La Rosa, Luca Vismara e Riccardo Fogli, si è verificato un altro infuocato confronto tra l’opinionista Alda D’Eusanio e Kaspar Capparoni.

L’ex opinionista del tall show serale di Piero Chiambretti “CR4-La Repubblica delle donne” non manca occasione per dire la sua, lanciando spesso battutine al vetriolo nei confronti dei naufraghi, che non sempre sono disposti ad accettarle, come ad esempio Kaspar Capparoni, che in un recente confessionale – mandato in onda nel corso dell’ultima puntata – ha sottolineato la pochezza delle parole della D’Eusanio.

Il duro confronto tra Alda D’Eusanio e Kaspar Capparoni

Il celebre attore – protagonista anche della popolare serie tv “Il commissario Rex” – non sembra aver digerito una battuta fatta dalla D’Eusanio in seguito ad una sfida persa la scorsa settimana, quando ha suggerito a Bettarini di prestare la sua fidanzata a Capparoni, che perdendo non ha potuto riabbracciare la moglie.

“Alda dovrebbe fare battute intelligenti. Se non riesce, farebbe meglio a stare zitta invece che fare brutta figura” – tuona Capparoni che poi chiosa dicendo – “Da una donna della sua età mi sarei aspettato qualcosa di più elegante“. Parole di fuoco, che hanno un sapore amaro e quasi di sfida, che trovano l’immediata replica della giornalista.

“Ho una certa età, ho 68 anni pensa, e sono anche una donna e sappiamo bene che non ti fidi delle donne” replica piccata la D’Eusanio che poi continua dicendo di non aver detto nulla di volgare, ma solo due battute che a seconda del proprio quoziente di intelligenza si possono trovare intelligenti o stupide.

L’opinionista de “L’Isola dei Famosi” non ha proprio peli sulla lingua e ricorda a Capparoni il suo fare prepotente, per poi concludere dicendo che signori si nasce, ma cafoni si resta comunque nonostante l’educazione. Ma non è finita qui, perché la D’Eusanio se l’è dovuta vedere anche con la moglie del naufrago, Veronica Maccaroni, presente in studio.

La moglie di Capparoni ha ricordato come la D’Eusanio in una precedente puntata avesse fatto una battuta infelice circa le donne frequentate dal marito, cosa prontamente chiarita sia da Alessia che dalla giornalista, ricordando e circostaziando quella battuta ad un fatto avvenuto durante il quale Kaspar lamentava di non fidarsi delle donne.