L’Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio attacca Fabrizio Corona: "Dovrebbe stare di più in galera"

L’ultima puntata di lunedì 4 marzo del reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi” è stata davvero scoppiettante, anche grazie all’intervento dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, che è intervenuto circa il presunto tradimento che avrebbe subito uno dei concorrenti del programma, ovvero il cantante Riccardo Fogli.

Nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, l’opinionista del programma nonché ex “ministra” del programma di Piero Chiambretti “CR4-La Repubblica delle donne”, Alda D’Eusanio, ha usato delle parole molto pesanti e piccate nei confronti di Corona, alimentando ancora di più le polemiche.

Le parole di Alda D’Eusanio contro Fabrizio Corona

Corona, si sa, è un personaggio che divide: c’è chi lo ama e lo idolatra, ma c’è anche a chi non piace, ritenendo la sua presenza televisiva un pessimo messaggio ed esempio per molti giovani. Da giorni ormai i rotocalchi e le malelingue del gossip non fanno che parlare della questione del presunto tradimento di Karin Trentini, moglie dell’ex cantante dei Pooh.

A far circolare la notizia sembra essere stato proprio l’ex re dei paparazzi, che ha realizzato un video messaggio per Riccardo Fogli, dove dichiara di avere le prove del presunto tradimento della moglie del cantante, invitando perfino l’artista ad accettare la situazione. Ad intervenire subito dopo la messa in onda del video messaggio è stata l’opinionista Alda D’Eusanio.

Alda è stata in passato spesse volte molto critica nei confronti del personaggio Corona, e stavolta non è stata da meno, infatti la giornalista ha speso delle parole molto forti contro Fabrizio Corona: “La cosa che più mi colpisce di tutta questa vicenda è la figura di Corona. Il piacere con il quale lui ha continuato a ferire Riccardo, il modo in cui gli ha detto che è vecchio, cornuto e che si vende alle televisioni“.

Ma non è finita qui, perché Alda ha proseguito dicendo: “Il piacere di dire “il tuo male è il mio bene”, è la cosa più disumana che io abbia mai visto. Lui ha detto che è uno che ha fatto galera. Ci dovrebbe stare più a lungo, per imparare qualcosa“. Parole pesanti che sicuramente troveranno una replica da parte di Corona, che però ancora si fa attendere.