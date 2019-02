L’Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio assente: ecco i motivi dietro a questa scelta

Nella giornata del 13 febbraio è andato in onda un’altra puntata de “L‘Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Come in molti hanno notato sin dai primi secondi, in studio manca Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione insieme ad Alba Parietti.

In questo caso però non si tratta di un addio definitivo ma solamente temporaneo. Infatti, sin dai primi minuti, Alba Parietti ha voluto informare il pubblico da Casa che dal prossimo mercoledì Alda D’Eusanio sarà in studio per commentare i gesti dai naufraghi. La notizia poi viene confermata dalla giornalista con un post pubblicato su Facebook.

I motivi della sua assenza a “L’Isola dei Famosi”

Alda D’Eusanio ha deciso di non essere presente negli studi del reality show di Canale 5 per partecipare all’ultima puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti. Nella trasmissione la conduttrice dirige la rubrica “Alda e le storie tese“, in cui intervista un controverso personaggio d’attualità, in una conversazione profonda che tralascia i dettagli più superficiali.

A confermare la sua presenza a CR4 ci pensa Alda D’Eusanio con un messaggio su Facebook: “Stasera su Rete 4 c’è l’ultima puntata de La Repubblica delle donne e io non potevo mancare. Per questo ho lasciato per una volta l’Isola dei Famosi. Lo dovevo al mio grande amico Piero Chiambretti, perché ha creduto in me quando neanche io credevo possibile il mio ritorno a lavoro. Lo dovevo a lui e lo dovevo a me stessa”.

Nello stesso post ufficializza la sua partecipazione alla prossima puntata de “L’Isola dei Famosi: “Ma che Alessia Marcuzzi non pensi di essersi liberata di me… Mercoledì torno sull’isola”. Quindi Alda D’Eusanio ha voluto confermare di aver lasciato la trasmissione solamente in maniera provvisoria per andare negli studi del suo amico Piero Chiambretti.