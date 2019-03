L’Isola dei Famosi, alcuni sponsor continuano la collaborazione: "Ritirarci sarebbe come abbandonare i naufraghi"

L’Isola dei Famosi, anche in questa edizione, non sta attraversando un buon momento. Lo scandalo Corona-Fogli ha inferto un duro colpo a un reality già zoppicante, mettendo a rischio anche le prossime edizioni del programma. Un chiaro segno di dissenso per la scelta di mandare in onda il video messaggio dell’ex re dei paparazzi rivolto a Riccardo Fogli, è stata l’interruzione della sponsorizzazione da parte del “Caffè Borbone“.

Un fatto analogo era accaduto lo scorso anno durante “Il Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso: dopo il raccapricciante comportamento del concorrente Baye Dame – che aveva aggredito verbalmente la sua coinquilina Aida Nizar – gli sponsor della trasmissione avevano – quasi in maniera totalitaria – ritirato i loro prodotti dal programma.

Il comunicato degli sponsor “F**K” e “Changitch”

In questa occasione, però, le cose sono diverse, i brand F**K e Changitch della Giorgio srl capitanata da Francesco Giorgio, non intendono seguire l’esempio del “Caffè Borbone” e, attraverso un comunicato stampa, fanno sapere i motivi per i quali hanno deciso di continuare la collaborazione con il reality show.

Nel comunicato si legge: “Ritirarci dall’Isola significherebbe abbandonare i naufraghi che in questo momento sono spettatori, e non attori, degli attacchi mediatici che continueremo sempre a condannare”. Ecco spiegato il motivo di questa decision: mentre l’anno passato i concorrenti del GF sono stati soggetti attivi di tanta violenza, i naufraghi non hanno nessuna colpa di quanto accaduto e, quindi, gli sponsor li sollevano da ogni responsabilità.

Nella nota si legge ancora: “Noi abbiamo deciso come azienda di essere presenti all’isola per far vivere la nostra collezione in un ambiente selvaggio, incontaminato e libero, in linea con la filosofia del nostro brand. Non abbiamo sposato i temi che gli autori decidono di trattare perché non ne siamo a conoscenza e non è la nostra una partnership sulla narrazione editoriale. Confermiamo l’estraneità e l’assoluta lontananza rispetto a quando accaduto durante la trasmissione e condanniamo ogni forma di offesa, fisica e morale avanzata nei confronti di tutte le persone“

Questa decisione farà senza dubbio discutere molto, perché sul web è ancora accesa la polemica per la “crudeltà” nei confronti di Riccardo Fogli, spettatore inerme di messaggio che lo ha ferito molto. Gli internauti si sono scagliati contro il programma e gli autori, nelle ultime ore stanno chiedendo addirittura il licenziamento di Alessia Marcuzzi. Vedremo cosa succederà nella puntata in onda questa sera su Canale 5.